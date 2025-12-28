Novak Djokovic inaugura el palmarés del Globe Sports Award

A sus 38 años Novak Djokovic sigue ganando premios y ahora ha recibidido, de manos de Cristiano Ronaldo, el Globe Sports Award

38 años, 24 Grand Slams y un sinfín de trofeos ha conseguido a lo largo de su carrera, y aunque ahora esté en un momento complicado, cediendo poco a poco el terreno a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, sigue ganando premios. En este caso el Globe Sports Award, el cuál le ha entregado Cristiano Ronaldo. El astro portugués anunció este domingo el lanzamiento del premio, un nuevo trofeo internacional creado para reconocer anualmente a los deportistas más influyentes del mundo del deporte, con el tenista como primer premiado.

El premio busca "celebrar la excelencia en diversas disciplinas" deportivas y distinguirá a los atletas e instituciones que han marcado una época y dominado su deporte, inspirando al mundo más allá del rendimiento competitivo, informó en un comunicado la agencia de comunicación del galardón.El premio se basa en el Globe Soccer Award, cuya gala de entrega de premios se celebró este domingo, pero irá "más allá del fútbol" y cada año reconocerá a los atletas que "pueden redefinir el deporte a escala mundial", siendo el primer ganador un Djokovic cuyos logros e influencia "ejemplifican los principios fundamentales del trofeo", en palabras de la organización.

El trofeo que recibirá Djokovic es una escultura del tiempo suspendido, diseñada en Portugal, que se inspira en un reloj de arena, aunque cada año tendrá un acabado propio que reflejará la singularidad del deportista galardonado. Para Ronaldo, quien recibió este domingo el premio al mejor jugador de Oriente Medio en los 'Globe Soccer Awards 2025', este nuevo galardón "existe para rendir homenaje a esos momentos en los que la grandeza del deportista hace que el tiempo se detenga".

Un año clave en el tramo final de su carrera

Con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner repartiéndose los Grand Slams, Novak Djokovic ha sufrido mucho este curso para llegar lejos en los grandes, al punto de que tardó casi toda la temporada en estrenar su casillero. Pese a todo, sigue peleando, con grandes victorias como la que logró ante Carlos Alcaraz en los cuartos de final del Open de Australia, partido donde también se lesionó y al final eso le terminó mandando al dique seco durante meses tras retirarse en semifinales. Precisamente ese ha sido su listón en el resto de grandes, pues tanto en Roland Garros como en Wimbledon fue Sinner quien le ajustició, mientras que Alcaraz se tomó la revancha en el US Open. Aunque lejos de desanimarse va a tratar de sumar el 25º este curso,