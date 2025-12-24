Álex de Miñaur, el aspirante inesperado al Open de Australia

Álex de Miñaur quiere ser profeta en su tierra, pero lejos de ir con un perfil bajo, el número 9 del mundo llega al Open de Australia sin miedo a posicionarlo como su gran objetivo del año

La temporada tenística apenas acaba de terminar, sin embargo, ya estamos a punto de entrar en la próxima, que da comienzo en una semana y ahora mismo la gran mayoría de jugadores están inmersos en la última parte de preparación. Todos ellos con un objetivo inicial de campanillas, el Open de Australia, que desde el 18 de enero va a centrar toda la atención del deporte en Melbourne. Y allí hay un nombre inesperado, pero que está llamado a ser una de las grandes sorpresas, la gran estrella local, Álex de Miñaur, quien este año llega con aspiraciones de conseguir un gran resultado.

Si algo tiene claro el ‘Aussie’ es que hay un torneo donde debe dar más del 100% para tratar de ser profeta en su tierra, y este 2026, en el que entra tras una temporada de altos y bajos en 2025, es un grandísimo momento para encontrar su mejor tenis y, por qué no, soñar con un gran resultado que levante al público de Melbourne animando al que es, si un duda alguna, su gran estrella de los últimos años. Como ha confesado en una entrevista en Squire: “No es ningún secreto que el Open de Australia es donde más quiero jugar bien. Quiero jugar bien delante de mi gente”.

También es clave para Álex empezar bien, pues un buen resultado en este Grand Slam que da inicio al curso le permitiría afrontarlo todo con un aire muy distinto, buscando su mejor tenis y a partir de ahí, encontrar la regularidad para seguir mejorando, en un año clave, pues a sus 26 años empieza a llegar al momento de madurez, tanto física como mental, en su carrera. Ahora mismo es el 7º jugador de la ATP y desde esa posición se puede permitir mirar a la cara a los grandes, en busca de considerarse como una alternativa para los Alcaraz, Sinner, Djokovic y compañía.

La gran estrella que necesita Australia

En los últimos tiempos Australia ha tenido grandísimo doblistas, que de hecho han llegado a ganar varias veces el Grand Slam de las antípodas. Sin embargo, también es cierto que a nivel individual les ha faltado algo a todos los últimos exponentes del país. Lo hemos visto especialmente en Nick Kyrgios, todo un finalista de Wimbledon que sin embargo no llegó a encontrar su regularidad, pese a que sigue intentándolo. O incluso en la figura de Thanassi Kokkinakis, pero en su caso las lesiones han sido un lastre demasiado grande.