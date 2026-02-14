30 aniversario

Casper Ruud sobre el relevo generacional: ''Alcaraz y Sinner golpean más fuerte que el Big Three''

El tenista ha compartido pista con el Big Three y con la nueva generación, analiza el relevo de la élite y señala una diferencia clave: la potencia y velocidad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han llevado el tenis a un nivel físico aún más exigente

Casper Ruud sobre el relevo generacional: ''Alcaraz y Sinner golpean más fuerte que el Big Three''

Casper Ruud habla sobre Alcaraz y SinnerImago

María MatitoMaría Matito 3 min lecturaSin comentarios

Casper Ruud ha competido a lo largo de su carrera tanto con el Big Three como con Alcaraz y Sinner. Y aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable hablar sobre el relevo generacional de estrellas. Y quién mejor para charlar sobre ello que el noruego, que ha tenido la oportunidad de jugar contra los cinco.

Las diferencias entre el Big Three y la nueva generación

El tenista ha jugado en varias ocasiones con las cinco leyendas, aunque tan solo ha conseguido ganar en una ocasión a Djokovic y en otra a Carlos Alcaraz. En una entrevista con Tennis Magazzin ha hablando en primer lugar, de todo lo que ha aprendido jugando contra los más grandes: ''Las diferencias a este nivel son increíblemente pequeñas. He aprendido que se necesita paciencia, fe y aceptación a la vez. Estas derrotas finales duelen, pero también me mostraron que este es mi lugar y eso es importante para mi confianza en el futuro''.

''Rafa siempre se lanzaba con fuerza con la derecha, pero tenía más efecto con el revés, y ahora tenemos a Carlos y Jannik... ningún lado es una debilidad. No importa si es el revés o la derecha, lo arrasan. Además, se mueven bien físicamente. Se mueven de maravilla'', comparaba los juegos completamente distintos de Nadal con los dos primeros del tenis mundial actualmente.

Alcanzar a Sinner y Alcaraz, misión casi imposible

''Un aspecto que ha llevado al siguiente nivel es su movimiento. Se le ve deslizándose, defendiendo en cualquier punto de la cancha. Lo mismo ocurre con Carlos, y creo que defienden de la misma manera que Novak. Sientes que los tienes en defensa y, de un solo golpe, vuelven a la ofensiva. Ha sido realmente impresionante, y a veces un poco molesto, lo buenos que se han vuelto, pero hay que aceptarlo y tenemos que hacerlo mejor para vencerlos'', habla sobre Carlitos y Sinner, los dos huesos duro de roer del circuito a los que ahora mismo no se les resiste nadie.

Muchos analistas definen a Alcaraz como el 'remix' del Big Three, con la creatividad y movilidad de Federer, la garra y potencia de Nadal y la elasticidad defensiva de Djokovic. Pero Sinner es la ejecución impecable, se le ha llegado a comparar con el serbio por su capacidad para asfixiar al rival desde el fondo. Y, aunque la velocidad y el ritmo son distintos a los que tenían Rafa y cía, no hay que compararlo sino disfrutarlo como dos generaciones de leyendas diferentes.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email