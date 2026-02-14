Casper Ruud sobre el relevo generacional: ''Alcaraz y Sinner golpean más fuerte que el Big Three''

El tenista ha compartido pista con el Big Three y con la nueva generación, analiza el relevo de la élite y señala una diferencia clave: la potencia y velocidad de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han llevado el tenis a un nivel físico aún más exigente

Casper Ruud ha competido a lo largo de su carrera tanto con el Big Three como con Alcaraz y Sinner. Y aunque las comparaciones son odiosas, es inevitable hablar sobre el relevo generacional de estrellas. Y quién mejor para charlar sobre ello que el noruego, que ha tenido la oportunidad de jugar contra los cinco.

Las diferencias entre el Big Three y la nueva generación

El tenista ha jugado en varias ocasiones con las cinco leyendas, aunque tan solo ha conseguido ganar en una ocasión a Djokovic y en otra a Carlos Alcaraz. En una entrevista con Tennis Magazzin ha hablando en primer lugar, de todo lo que ha aprendido jugando contra los más grandes: ''Las diferencias a este nivel son increíblemente pequeñas. He aprendido que se necesita paciencia, fe y aceptación a la vez. Estas derrotas finales duelen, pero también me mostraron que este es mi lugar y eso es importante para mi confianza en el futuro''.

''Rafa siempre se lanzaba con fuerza con la derecha, pero tenía más efecto con el revés, y ahora tenemos a Carlos y Jannik... ningún lado es una debilidad. No importa si es el revés o la derecha, lo arrasan. Además, se mueven bien físicamente. Se mueven de maravilla'', comparaba los juegos completamente distintos de Nadal con los dos primeros del tenis mundial actualmente.

Alcanzar a Sinner y Alcaraz, misión casi imposible

''Un aspecto que ha llevado al siguiente nivel es su movimiento. Se le ve deslizándose, defendiendo en cualquier punto de la cancha. Lo mismo ocurre con Carlos, y creo que defienden de la misma manera que Novak. Sientes que los tienes en defensa y, de un solo golpe, vuelven a la ofensiva. Ha sido realmente impresionante, y a veces un poco molesto, lo buenos que se han vuelto, pero hay que aceptarlo y tenemos que hacerlo mejor para vencerlos'', habla sobre Carlitos y Sinner, los dos huesos duro de roer del circuito a los que ahora mismo no se les resiste nadie.

Muchos analistas definen a Alcaraz como el 'remix' del Big Three, con la creatividad y movilidad de Federer, la garra y potencia de Nadal y la elasticidad defensiva de Djokovic. Pero Sinner es la ejecución impecable, se le ha llegado a comparar con el serbio por su capacidad para asfixiar al rival desde el fondo. Y, aunque la velocidad y el ritmo son distintos a los que tenían Rafa y cía, no hay que compararlo sino disfrutarlo como dos generaciones de leyendas diferentes.