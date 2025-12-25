Muchova estalla contra la WTA: ''Jugamos lesionadas para no ser penalizadas''

Kariolina Muchova ha alzado la voz contra la WTA por la dureza del calendario y la rigidez de sus normas, explicando que se está poniendo en riesgo la salud física y mental por los requisitos del calendario

El calendario, ese debate sin fin que de vez en cuando reaparece en el mundo del tenis. Esta vez la que se ha pronunciado al respecto ha sido Karolina Muchova, actualmente la número 19 del ranking de la WTA. Si hay un ejemplo de superación, sin duda esa es la checa, que ha convivido con las lesiones a lo largo de su carrera. Aunque destaca una grave operación de la muñeca derecha en 2024 que la tuvo 9 meses fuera de combate tras alcanzar las semifinales del US Open en 2023. Tras 9 meses de parón, volvió a las pistas con un lema claro: ''no me gusta perder''. Ahora ha decidido dar un golpe en la mesa hablando de los compromisos que tienen las tenistas.

Muchova y las dificultades de mantener el calendario

''La temporada es extrema. Las reglas son muy estrictas: tenemos seis torneos WTA 500 obligatorios y todos los WTA 1000, cuya mayoría duran dos semanas, más los Grand Slams. Si tuviera que hacerlo todo sin penalizaciones, volaría a Australia y no volvería a casa hasta noviembre'', comentaba Karolina Muchova en unas declaraciones recogidas en una entrevista con Forbes, que también quiso dejar claro que ''a veces juegas incluso estando lesionada para no tener multas ni penalizaciones, me ha pasado este año. Hay muchas reglas estúpidas. Las mejores jugadoras se están bajando de torneos con más frecuencia para preservar su salud''.

Reclama también un aumento de ganancias

''Ahora casi todos los Grand Slams empiezan el domingo, lo que supone un día extra de ganancias para ellos. En comparación con otros deportes, el número que nos llevamos es muy bajo. La gente leerá que el ganador del US Open se embolsa cinco millones de dólares, pero eso, si añades a los jugadores de la fase previa, es un jugador de doscientos'', criticaba la tenista checa el bajo porcentaje que el torneo reparte a los jugadores, con un tenis que cada vez es más duro y obtienen las mismas ganancias.

Un sistema que les afecta física y mentalmente

''Así está montado el tenis. Como jugadora, no puedes saltarte la ruta de torneos si quieres mantenerte competitiva. Tienes que seguir viajando, jugando, defendiendo puntos. Cuando lo hablamos entre nosotras, todas nos sentimos de la misma manera'', cuenta Muchova, dejando claro que no es una cosa tan solo de ella, si no de más compañeras.

''Un calendario completo es imposible de manejar a largo plazo sin que afecte a tu salud, sobre todo a tu salud mental. Cada año siempre se añade algo nuevo, el ritmo es muy estricto. Encontrar los huecos en el calendario es casi imposible: ha sido una lucha muy larga, pero por fin se empieza a hablar más de ello. La salud debe ser una prioridad'', concluía Karolina, buscando un punto medios y uniéndose a voces como Carlos Alcaraz que han hablado sobre el tema en más de una ocasión.