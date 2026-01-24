Los Hispanos dicen adiós al Europeo

Una pájara mediado el segundo tiempo da al traste con todo el trabajo de España, que a falta de dos partidos de la main round ya no tiene opciones de alcanzar las semifinales del torneo continental

El reto era mayúsculo y no se ha podido superar. Los Hispanos llegaban al choque ante Dinamarca –actual campeón olímpico y mundial– entre la espada y la pared, ya que solo les valía ganar para seguir con vida e el Europeo. Sin embargo, ni el ímpetu del primer periodo ni la aparición estelar de Marcos Fis fueron suficiente para poder pelear por el triunfo; tanto es así que los nórdicos se terminaron imponiendo por un claro 31-36.

En la previa tanto Jordi Ribera, el seleccionador, como Alex Djushebaev, el capitán, hablaron de evitar los errores que les habían terminado condenando ante Alemania y Noruega. Sí, el plan estaba claro, pero ejecutarlo ya era otra historia. Los daneses, arropados por su público, impusieron un ritmo notable desde primera hora, uno que provocó constantes errores defensivos en España, así como alguna pérdida bastante inocente. Y claro, hacer regalos contra los mejores del mundo no puede traer nada bueno.

Un par de minutos fatídicos para los Hispanos

Pese a esa sensación de que los nórdicos estaban siendo mejores, España aguantó metida en el partido toda la primera mitad, y eso que solo logró un gol en los primeros minutos mientras Nielsen, meta danés, se lucía una y otra vez. Así, a la media hora no estaba nada perdido con un marcador de 14-16.

Más calmados y con el plan claro tras el descanso, los Hispanos abrieron la segunda parte de la mejor manera posible, ya que llegaron a poner el empate a 17. La machada se veía más cerca, pero justo en esas llegó una debacle de la que fue imposible levantarse. Dinamarca clavó un parcial de 5-0 a su favor y los nervios se apoderaron de España, que sabiendo que solo le valía ganar empezó a errar una y otra vez, llegando a aumentar la desventaja hasta los ocho tantos. Quedaba tiempo, pero ya era una pelea baldía. Los de Jordi Ribera maquillaron el resultado, pero su suerte estaba echada y se cerró por 31-36.

Francia, Portugal y a terminar con la cabeza alta

No queda otra. A la espera de echar cuentas para saber si España aún puede pelear por el quinto y sexto puestos, ahora toca recomponerse y encarar los partidos contra Francia y Portugal con la mayor seriedad posible. En esta ocasión no habrá metal, pero la juventud y talento de piezas como Ian Barrufet o Marcos Fis invitan a mirar al futuro con ilusión.

Ficha técnica:

31 - España: Sergey Hernández; Odriozola (2), Garciandia (4), Serdio (1), Serradilla (-), Gurri (1) y Dani Fernández (-) -equipo inicial- Biosca (ps), Casado (1), Tarrafeta (1), Alex Dujshebaev (5), Fis (9, 3p), Dani Dujshebaev (2), Aleix Gómez (3), Víctor Romero (1) y Barrufet (1)

36 - Dinamarca: Nielsen; Hansen (4), Gidsel (5), Lauge (1), Pytlick (6), Magnus Landin (1) y Saugstrup (-) -equipo inicial- Kevin Moller (ps), Kirkelokke (6), Jakobsen (8, 5p ), Mensah (-), Andersson (-), Bergholt (2), Hald (1), Hoxer (2) y Lasse Moller (-)

Marcador cada cinco minutos: 1-3, 4-7, 7-9, 9-12, 11-15 y 14-16 (Descanso) 17-18, 17-21, 20-27, 24-31, 28-34 y 31-36 (Final)

Árbitros: Boricic y Markovic (SRB). Excluyeron por dos minutos a Serradilla (2), Víctor Romero (2), Barrufet y Gurri por España; y a Lauge y Bergholt (2) por Dinamarca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada del grupo I de la segunda fase del Europeo de Dinamarca, Suecia y Noruega 2026 disputado en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca).