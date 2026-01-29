La aclaración del supuesto interés en el fichaje de Paco Alcácer por el Almería

Desde ESTADIO Deportivo hemos podido conocer desde el entorno del jugador que no ha existido ningún tipo de contacto entre ambas partes. El ex de equipos como Valencia, Villarreal o Barcelona sigue viviendo en Dubai

Paco Alcácer está en la agenda del Almería. Esta era la noticia que saltaba al principio de esta semana en relación al posible interés del Almería en el delantero valenciano que en su extensa carrera ha pasado por diferentes equipos como Valencia, Villarreal, Barcelona o Borussia Dortmund y que en su última etapa en activo ha estado en el fútbol de Emiratos Árabes Unidos. Este interés del Almería en el fichaje de Paco Alcácer, que actualmente es agente libre a sus 32 años, fue desvelado por el periodista Ángel Acién en Canal Sur Televisión.

El supuesto interés del Almería en el fichaje de Paco Alcácer

Desde ESTADIO Deportivo hemos podido contactar con el entorno de Paco Alcácer para tratar de indagar en el interés del Almería en la contratación del jugador valenciano. Desde el entorno del jugador han descartado que Paco Alcácer pueda llegar al Almería en este mercado de fichajes de invierno. Además, han dejado claro a este periódico que no ha existido ningún tipo de contacto por parte del club indálico con el jugador valenciano. Paco Alcácer sigue viviendo en Dubái donde está retirado del fútbol de momento.

Ofertas por Paco Alcácer en España

Paco Alcácer sigue teniendo mucho cartel en España y es que el delantero sabe lo que es marcar goles en cada uno de los equipos en los que ha estado. Sus números le permitieron además ser internacional en varias ocasiones con la Selección española. Este cartel de Paco Alcácer no es inventiva ya que su entorno también apuntó a este periódico que el delantero ha tenido ofertas de varios equipos españoles pero sin entrar en detalles de cuáles.

El reguero de goles de Paco Alcácer en España, concretamente en el Valencia, llevó al Barcelona a pagar 30 millones de euros en el verano de 2016 aunque en el conjunto culé no le fue como se esperaba y terminó saliendo a Alemania para en el Dortmund, reencontrarse con su mejor faceta goleadora.

El Almería sigue pendiente del mercado de fichajes

Con el capítulo de Paco Alcácer cerrado, el Almería sigue muy activo en el mercado de fichajes. Sin ir más lejos, este pasado miércoles apuntaba Ángel García de Cazurreando que los indálicos estaban siguiendo muy de cerca al central del Granada Loïc Williams. Se hablaba que los granadinistas tenían sobre la mesa una oferta de dos millones de euros.

También en la parcela defensiva, el Almería trabaja en traer a Jorge Pulido antes del próximo 1 de julio. El actual jugador del Huesca ya confirmó el acuerdo con los andaluces a partir de esa fecha pero el deseo del Almería es que se ponga a las órdenes de Rubi para la segunda mitad de la temporada. En cuanto a la línea ofensiva, no se espera que el Almería haga ningún refuerzo ya que se podría decir que con Sergio Arribas, actual máximo goleador de Segunda y con Embarba tiene más que cubierta la faceta goleadora.