El Ceuta anuncia un nuevo fichaje para el ataque de José Juan Romero

Tal y como adelantó ESTADIO Deportivo, el cuadro caballa ha informado este mismo viernes de la llegada del extremo argentino Ignacio Schor que llega como agente libre tras culminar su contrato con Platense

El Ceuta de José Juan Romero está dispuesto a que lo que se vio durante la primera vuelta de LaLiga Hypermotion y en el arranque de la segunda vuelta no sea solo un espejismo. El Ceuta es actualmente décimo con 35 puntos y está a solo tres de los puestos de play off de ascenso a Primera.

Muchos colocaban al Ceuta entre los equipos a pelear por la permanencia al final de las 42 jornadas en Segunda división pero gracias al trabajo de los pupilos de José Juan Romero, parece que los 50 puntos llegarán más pronto que tarde al Alfonso Murube.

El Ceuta, protagonista indiscutible en el mercado de fichajes de invierno

Para que la segunda vuelta no se haga demasiado larga y el Ceuta pueda estar tranquilo o incluso optar a algo más grande como la pelea por el play off de ascenso, los caballas se han reforzado a conciencia durante el mercado de fichajes de invierno. El Ceuta cerró la llegada de Marc Doménech procedente del Real Mallorca en calidad de cedido, Marino Illescas desde el Mirandés también de Segunda y Campaña, que estaba como agente libre tras su última etapa en Las Palmas y que se ha convertido en uno de los fichajes más atractivos de toda LaLiga Hypermotion.

Pero el Ceuta se ha guardado a conciencia un par de balas en la recámara ya que los del Alfonso Murube tenían dos fichas libres y cierto margen con el límite salarial para firmar a algún futbolista más pasado el 2 de febrero, fecha en la que se cerró el mercado.

El fichaje de Ignacho Schor, libre tras ser campeón en Argentina

Este pasado jueves ESTADIO Deportivo adelantaba una información sobre la llegada del extremo Ignacio Schor que estaba sin contrato tras terminar su vinculación con Platense, conjunto argentino con el que fue campeón. Tras ese adelanto de este diario, el propio Ceuta ha hecho oficial este mismo viernes la llegada del extremo argentino de 25 años.

Igancio Schor cuenta con amplia experiencia en el fútbol de Primera división de Argentina donde ha jugado tanto con Platense como con Newell's. Tal y como ha informado el propio Ceuta, Ignacio Schor estaba siendo pretendido por clubes que disputarán la próxima edición de la Copa Libertadores pero el atacante argentino ha preferido decantarse por la opción caballa en la que será su primera aventura en el fútbol de Europa. Ignacio Schor firmará con el Ceuta hasta junio de 2027.

El Ceuta informa del fichaje del argentino Ignacio Schor

El Ceuta informó este viernes de la llegada de Igancio Schor del siguiente modo: "El extremo argentino fue campeón del Torneo Apertura con Platense la temporada pasada. La AD Ceuta FC se ha hecho con los servicios del jugador Ignacio Schor, procedente del Platense con el que recientemente se ha proclamado campeón del Torneo Apertura. El futbolista argentino vestirá la elástica caballa hasta junio de 2027.

Ignacio Schor (Buenos Aires, Argentina, 4 de agosto de 2000) es un extremo que puede jugar en los tres perfiles del ataque. Además, cuenta con una dilatada experiencia en la Primera División Argentina, donde disputó 37 partidos la pasada temporada. Schor ha sido pretendido por algunos clubes sudamericanos que participarán en la próxima edición de la Copa Libertadores, pero finalmente se ha decantado por nuestro proyecto. Se trata de un futbolista muy constante, rematador y que lucha cada pelota como si fuera la última. Desde el Club estamos muy agradecidos por el interés mostrado por Schor por venir a Ceuta y estamos confiados de que la afición va a disfrutar mucho de sus actuaciones. ¡Bienvenido a tu casa, Ignacio!".