Sorteo octavos de final de la Copa del Rey 2026: horario, canal, dónde ver por TV y equipos clasificados

Avanza la Copa del Rey con la llegada de los octavos de final. Con tan solo 16 equipos restantes, aún quedan rivales de Segunda división, creando tres bombos para un sorteo que esta edición llega un poco más tarde de lo habitual

Una vez completadas todas las eliminatorias de los dieciseisavos de final en la Copa del Rey, es hora de conocer los emparejamientos de octavos, donde dieciséis equipos, once de Primera división y cinco de Segunda división, lucharán por un puesto en la siguiente ronda.

Así, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas se realizará el sorteo que seguirá contando con algunos condicionantes, como la disputa de la eliminatoria en el campo del equipo de menor categoría, o un bombo especial para los cuatro equipos que participan en la Supercopa de España, celebrada del 7 al 11 de enero en Araba Saudí. Estas entidades se medirán ante equipos de Segunda división, acabando con la tradición de sorteo puro que acompañaba a esta ronda en ediciones anteriores.

Día y hora del sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

El sorteo de los octavos de final de la Copa del Rey tendrá lugar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo 7 de enero de 2026, a partir de las 13.00 horas. Por primera vez en esta ronda, los cuatro equipos pertenecientes a la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y Atlético de Madrid), disfrutaran de un bombo exclusivo, limitando su emparejamiento con alguno de los cinco equipos de Segunda división clasificados.

A diferencia de ediciones anteriores, este sorteo llega en una fecha tardía por la disputa del Granada - Rayo Vallecano en los dieciseisavos, eliminatoria fijada el 6 de enero por los compromisos europeos del conjunto rayista.

Dónde ver el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey

El evento será emitido por diferentes vías. En la televisión pública, el encargado será 'Teledeporte', canal de RTVE, que también aprovecha su plataforma de streaming, ‘RTVE Play’, para ofrecer el sorteo. Por otro lado, la propia RFEF compartirá en directo la señal desde Las Rozas mediante su web y canal de YouTube oficiales. Finalmente, en los canales de pago y bajo demanda, Movistar ofrece el sorteo a través del canal ‘M+ LaLiga’.

Equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey

En esta ronda, los dieciséis equipos clasificados, once de Primera división y cinco de Segunda división, se dividirán en tres bombos. El primero, formado por los cuatro equipos que participan en la Supercopa de España (Barcelona, Real Madrid, Athletic Club y Atlético de Madrid), serán emparejados con rivales del tercer bombo, compuesto por las entidades de LaLiga Hypermotion. Finalmente, el segundo bombo está compuesto por el resto de equipos de LaLiga.

Primera división: Barcelona, Real Madrid, Atlético, Athletic, Elche, Real Sociedad, Valencia, Real Betis, Osasuna, Alavés y Rayo Vallecano.

Segunda división: Deportivo, Cultural Leonesa, Racing, Burgos y Albacete.