Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Burgos, Albacete y Cultural Leonesa enseñaron el camino

El Granada buscará este próximo martes, Día de Reyes, emular a los cinco equipos de LaLiga Hypermotion que ya eliminaron a un equipo de Primera en Copa del Rey

El 6 de enero, Día de Reyes, será testigo del último partido de la ronda de dieciseisavos de Copa del Rey en el que se enfrentarán Granada y Rayo Vallecano. Es decir, un equipo de LaLiga Hypermotion ante otro de LaLiga EA Sports. El morbo está servido a partir de las 19:00 horas en el Nuevo Los Cármenes entre los conjuntos de Pacheta y de Íñigo Pérez.

El Granada, que este pasado fin de semana perdió ante el Almería en la última jornada disputada de LaLiga Hypermotion, está en una situación delicada en el torneo doméstico. Los de Pacheta han firmado la peor primera vuelta de su historia en Segunda división y es antepenúltimo con 21 puntos. La Copa del Rey parece que llega como un soplo de aire fresco al Granada ya que una buena imagen ante el Rayo Vallecano, ni si quiera un resultado que les permita pasar de ronda, le serviría a Pacheta para ganar enteros de cara a lo que resta de temporada en Segunda.

Los equipos de Segunda que superaron a un Primera en Copa del Rey: Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Burgos, Albacete y Cultural Leonesa

Como es lógico, en el Granada hay ilusión por pasar de ronda en la Copa del Rey, más aún cuando el rival que tengan delante será todo un Primera como el Rayo Vallecano y que recordemos, también está disputando la Conference League esta temporada. Hasta un total de cinco equipos de LaLiga Hypermotion eliminaron a conjuntos de Primera en esta última ronda.

Fueron Deportivo de La Coruña, Racing de Santander, Burgos, Albacete y Cultural Leonesa que dejaron en la cuneta a Mallorca, Villarreal, Getafe, Celta de Vigo y Levante respectivamente. De este modo, estos equipos mencionados anteriormente, se garantizan medirse a un equipo de Primera en la ronda de octavos de final de Copa del Rey.

Pacheta no esconde la ilusión por la Copa del Rey

Pacheta no escondió este lunes que le hace especial ilusión el partido de Copa del Rey ante el Rayo Vallecano: "Con toda la ilusión. Hemos pasado el duelo del último partido y estamos conectados ya al siguiente. Es un partido chulo, ante un rival que lleva muchos años en Primera y que tiene una plantilla fantástica, con automatismos y dinamismo para hacer daño a cualquiera. Es estupendo y disfrutaremos con ellos, pero estamos en disposición de salir a ganar".

El técnico vasco también dejó claro que aunque la competición del Granada es la Liga, la Copa del Rey debe servir para retarse: "Las competiciones me gustan. Nuestro objetivo total es la Liga. Este partido me gusta porque en la competición es donde creces. Te tienes que mentalizar y retarte para crecer. Esto es ponerse al servicio del equipo. Llevamos muchos partidos en una dinámica en la que el cómputo global somos mejores, pero en unos zarpazos nos ganan el partido. Tenemos que aprender".

Por último, Pacheta hizo un llamamiento a la afición, que en principio no será demasiado numerosa en el Nuevo Los Cármenes. Un sector de la afición del Granada promovió que no se acudiese al partido de Copa del Rey porque desde el club se lanzaron los precios para este partido y se incluía un pago de 20 euros para los abonados: "Necesitamos a la afición, me gusta jugar con mucha gente. No soy quién para meterme en nada, solo hago este llamamiento, que los necesitamos. Intentaremos darles una alegría. Trabajaremos para ganar. Es el objetivo que tenemos", declaró Pacheta sobre la polémica.