Pacheta, otra vez en problemas en el Granada

El técnico vasco ha firmado la peor primera vuelta de los andaluces en Segunda división con solo cuatro triunfos en 20 jornadas. El entrenador no cree que los fichajes vayan a aportar muchos goles

La historia de Pacheta en el Granada está viviendo nuevamente su peor momento. El técnico vasco llegó en el tramo final del pasado curso con la complicada misión de enganchar a los andaluces al play off de ascenso a Primera pero una última derrota en el duelo decisivo de la 42 ante el Racing de Santander, terminó dejando al Granada fuera de la fase final de cara a subir a Primera.

Había mucha ilusión en el Granada en la 2025/26 con Pacheta al frente del banquillo pero tras 20 jornadas, esa ilusión se ha transformado en cierta desesperación por un equipo que está metido en puestos de descenso y que se ha visto obligado a cambiar su objetivo del ascenso a Primera por el de la permanencia en LaLiga Hypermotion.

El Granada no carbura con Pacheta y huele a descenso en Segunda

El Granada vio este pasado sábado como la pegada le condenó ante uno de esos equipos, que junto a ellos y al Cádiz, descendió en la 2023/24 a Segunda división, el Almería.

Los de Pacheta cayeron por 3-2 ante el Almería y ayudaron a que los granadinistas firmen su peor primera vuelta en Segunda división con solo cuatro triunfos en 20 jornadas. El Granada terminó el 2025 sin conocer la victoria en el mes de diciembre tras medirse a Ceuta, Sporting de Gijón y Albacete con dos empates y una derrota respectivamente.

El mercado de fichajes no es la solución para el Granada

Pacheta habló este pasado sábado tras la derrota ante el Almería y cuestionado sobre la falta de gol y sí sobre este problema podría tener solución con un refuerzo procedente del mercado de fichajes de invierno, el vasco fue tajante. Pacheta dejó claro que los refuerzos que lleguen, teniendo en cuenta las limitaciones económicas del Granada, no traerán demasiados goles aunque tratarán de que aporten cosas que no tienen: "Los futbolistas que vayamos a traer, por nuestra capacidad económica, no serán de muchos goles, aunque pueda aportar y ayudarnos. Vamos a intentar que vengan jugadores con condiciones que no tengamos ya. Y si vienen dos o tres con gol sería la leche".

Además, Pacheta dejó claro que cree en sus jugadores y en su capacidad goleadora pero siendo más dañinos: "Tenemos jugadores con gol, pero deben ser mucho más dañinos todos, y eso se trabaja y para eso estamos aquí, pero hay unos que tienen esa maldad y esa intuición y otros que no".

Lo que tiene el Granada por delante con la parada en Copa del Rey

El Granada tratará de coger impulso el próximo 6 de enero con la Copa del Rey como escenario. Los de Pacheta recibirán en Los Cármenes al Rayo Vallecano con la idea de competir y si es posible, dar la campanada ante un Primera. Un triunfo del Granada sería, además de una gran sorpresa, un alivio a la delicada situación de los andaluces.

El resto del mes de enero para el Granada se presenta con tres partidos por delante. En primer lugar, cerrará la primera vuelta ante un Castellón muy inspirado y que está en puestos de play off de ascenso a Primera. Luego recibirá al Eibar y visitará al Cádiz en el Nuevo Mirandilla.