Alineaciones Valencia - Elche: Alineación probable de Valencia y Elche en la jornada 19 de LaLiga

El Valencia busca la victoria en su casa para salir del descenso ante un Elche que pretende acabar con la mala racha lejos del Manuel Martínez Valero

El partido que pone el punto final a la jornada sabatina enfrenta a Valencia y Elche este sábado a partir de las 21:00 horas en el estadio de Mestalla, en un duelo con objetivos bien diferenciados: los locales buscan salir de los puestos de descenso, mientras que los ilicitanos aspiran a acercarse a la zona europea.

El Valencia llega al encuentro en una situación muy comprometida. El conjunto blanquinegro ocupa la decimoctava posición con 16 puntos, a solo dos de abandonar la zona de descenso. El choque se presenta como decisivo para Carlos Corberán, que se juega su continuidad en el banquillo. Una derrota supondría encadenar seis partidos consecutivos sin ganar y podría precipitar la salida del técnico de Cheste.

El Elche, por su parte, ocupa la novena plaza con 22 puntos. Aunque el sueño europeo se presenta complicado, una victoria en Mestalla permitiría al equipo de Eder Sarabia acercarse a esa zona noble de la clasificación. Sin embargo, el rendimiento lejos de Alicante empieza a generar dudas: el conjunto franjiverde solo ha logrado 3 puntos como visitante en lo que va de temporada.

Bajas del Valencia CF- Elche CF

El Valencia afronta el encuentro con varias ausencias importantes. Mouctar Diakhaby se ha operado de la grave rotura muscular que sufrió ante el Celta de Vigo y no volverá a jugar esta temporada, mientras que Julen Aguirrezabala sufre la misma dolencia y podría reaparecer a lo largo del mes de enero. Además, Hugo Duro no estará disponible por acumulación de tarjetas amarillas. Cömert, afectado por un proceso gripal, y Ugrinic, con molestias físicas, son duda hasta última hora.

En el Elche, las bajas se reducen a dos, aunque de peso en el esquema de Sarabia. Rafa Mir sufre una lesión en el bíceps femoral y no se espera su regreso hasta finales de este mes. Por su parte, Héctor Fort fue operado satisfactoriamente del hombro y su vuelta, considerada clave, no se producirá hasta finales de febrero.

Corberán se la juega en Mestalla

Partido vital para los intereses de Carlos Corberán y de la afición valencianista. El técnico de Cheste afronta un encuentro decisivo y todo apunta a que volverá a su 4-3-3, el sistema que más ha utilizado en Mestalla para buscar una reacción inmediata.

En portería regresará Dimitrievski, que solo ha sido titular en una ocasión esta temporada y entra en el once tras la lesión de Aguirrezabala. En defensa, los laterales serán Foulquier y Gayà, con el capitán apercibido de sanción: si ve una amarilla se perderá la próxima jornada, una situación que también afecta a Copete. La pareja de centrales estará formada por César Tárrega y el propio Copete. En el centro del campo se mantiene el trío habitual, con Pepelu, Javi Guerra y André Almeida encargados de llevar el peso del juego. En ataque, la referencia será Lucas Beltrán, con Luis Rioja y Diego López ocupando las bandas para aportar desborde y verticalidad.

El Elche quiere romper su mala racha lejos del Martínez Valero

El Elche afronta el reto de romper una estadística que le lastra lejos del Martínez Valero. Al equipo de Eder Sarabia le cuesta una barbaridad sumar de tres fuera de casa y los números lo reflejan: solo 3 puntos como visitante para un conjunto asentado en mitad de tabla. Una anomalía que el técnico es consciente de que debe corregir cuanto antes. Por eso, pese a las bajas de Rafa Mir y Héctor Fort, Sarabia apostará por su mejor once disponible, decidido a competir en Mestalla y buscar un triunfo que cambie la dinámica a domicilio.

En portería, Iñaki Peña es un seguro bajo palos. La defensa estará formada por una línea de tres centrales con Víctor Chust, David Affengruber -apercibido- y Pedro Bigas, encargados de dar solidez al bloque. Por delante, el técnico franjiverde alineará un centro del campo de cinco hombres. Martim Neto, Marc Aguado y Aleix Febas -el catalán está apercibido y es uno de los futbolistas clave- llevarán el peso del juego, mientras que los carriles serán para Álvaro Núñez y Germán Valera, dos jugadores fundamentales por su despliegue físico. En ataque, la responsabilidad del gol recaerá en Álvaro Rodríguez, ex del Real Madrid, y André Silva, llamados a marcar las diferencias si el Elche quiere asaltar Mestalla.

Onces probables del partido Valencia CF - Elche CF, correspondiente a la jornada 19 de LaLiga

Valencia CF: Dimitrievski; Foulquier, Tárrega, Copete, Gayá; Pepelu, Guerra, André Almeida; Luis Rioja, Lucas Beltrán y Diego López.

Elche CF: Iñaki Peña; Víctor Chust, David Affengruber, Pedro Bigas; Álvaro Núñez, Martim Neto, Marc Aguado, Aleix Febas, Germán Valera; Álvaro Rodríguez y André Silva.