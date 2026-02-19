David Losada también es profeta en su tierra

El técnico del Sevilla Femenino, de 44 años y afincado en la localidad aljarafeña pese a no verlo nacer, recibe el reconocimiento de Ginense del Año 2026 al mérito deportivo

David Losada, entrenador del primer equipo femenino del Sevilla FC, será reconocido como Ginense del año 2026 por su pueblo natal, según ha anunciado este jueves 19 de febrero el Ayuntamiento de Gines, que daba a conocer los galardonados con tal reconocimiento, que serán homenajeados el próximo sábado 28-F con motivo del Día de Andalucía. El técnico nervionenses recibe este premio en su localidad como reconocimiento al mérito deportivo, tanto por su buen hacer al mando del equipo de la Liga F Moeve como también por la trayectoria que ha firmado a sus 44 años.

Mediocentro en su época de futbolista, llegando a jugar en Primera Andaluza con AD San José y CMD San Juan, aparte de la JD Gines, se inició pronto en el mundo de los banquillos y la formación, desembarcando en la 19/20 en la coordinación del fútbol base nervionense, especializándose enseguida en el fútbol femenino. Tras ejercer puntualmente en la 18/19 como auxiliar, dio el salto al primer equipo en el verano de 2024 tras la inesperada marcha de Cristian Toro. En su primera experiencia, dejó a las blanquirrojas novenas en la elite nacional, marchando en esta 25/26 en la quinta plaza, 'coqueteando', incluso, con la Champions League en algún momento.

"Inmensamente agradecido y emocionado por el reconocimiento. Todos los que me conocen saben lo que significa para mí el pueblo de Gines, un pueblo al que no me une el lugar de nacimiento, pero sí algo mucho más importante, el sentimiento de pertenencia. Porque hay lugares que no necesitan verte nacer para hacerte suyos, lugares que te acogen, te enseñan y te hacen crecer. Gracias al Ayuntamiento de Gines por esta mención y a todas aquellas personas que, de alguna manera u otra, han caminado junto a mí en todo este recorrido", escribía el propio David Losada, coordinador de Deportes del municipio ginense aunque con orígenes en la barriada castillejana de Nueva Sevilla y la hispalense del Tiro de Línea, en sus perfiles oficiales de las redes sociales.

Los otros premiados como Ginenses del año 2026

Entre los homenajeados en la gala de Ginenses del año 2026 se encuentran también: el político Alfredo Sánchez-Monteseirín, por su trayectoria como servidor público; Javier Sánchez-Rivas García, en la categoría de Cultura; la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Gines, al Voluntariado; el Grupo Scout Tartessos 721 Gines, en la categoría de asociacionismo; Manuel Raimundo Rodríguez, al compromiso social; y Rosario Serrano Orellana (de Muebles y Electrodomésticos ‘Chary’), al Mérito Empresarial. La cita tendrá lugar en el patio de la Hacienda El Santo Ángel a las 11:30 horas del sábado 28 de febrero con entrada totalmente libre. Como broche, a las 16:00 horas, actuará la chirigota del Bizcocho 'Sssshhh!!', conocida como 'Los saeteros', primer premio del COAC de Cádiz este año.