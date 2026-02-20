Almeyda dirige una sesión con Azpilicueta y Januzaj antes de romper su silencio

El técnico argentino ha vuelto a contar con Azpilicuta y Januzaj en el entrenamiento de este viernes, tras el que Almeyda comparece ante la prensa después de conocerse su sanción de siete partidos

La plantilla del Sevilla Fútbol Club ha llevado a cabo una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con la mirada puesta en el importante choque de este domingo frente al Getafe, un rival directo por la permanencia y que le saca tres puntos de distancia en la tabla, 29 de los azulones por 26 de los blanquirrojos, de ahí que la trascendencia del encuentro sea todavía mayor por lo que ambos se juegan.

En la sesión de este viernes las buenas noticias han llegado con la continuidad en el grupo de trabajo tanto de César Azpilicueta como de Adnan Januzaj. Ambos futbolistas han vuelto a ejercitarse con normalidad por lo que si no hay contratiempos de última hora, apuntan a la lista de convocados que ofrecerá Matías Almeyda este sábado para viajar a Madrid.

En cuanto a las ausencias, siguen sin entrar en la dinámica grupal Rubén Vargas, Castrín, Oso y Marcao, todos lesionados, en el caso del brasileño para lo que resta de temporada. En cuanto a los otros tres, podrían empezar a regresar a los entrenamientos con el grupo a comienzos de marzo, tras el partido del Sevilla ante el Betis en La Cartuja.

En la mañana de hoy Matías Almeyda comparecerá ante los medios de comunicación en sala de prensa para valorar cómo llegan sus jugadores al encuentro ante los de Pepe Bordalás además de para hablar de la sanción de siete partidos que le ha sido impuesta tras su expulsión ante el Alavés, por lo que será Javi Martínez, su asistente, el que diriga al equipo desde la banda.

El Coliseum, un campo propicio para puntuar en la última década

El Sevilla sólo ha perdido en dos de sus diez últimas visitas al Coliseum de Getafe, donde además ha sumado dos empates y seis victorias desde su derrota por 2-1 en febrero de 2015. Cuatro años más tarde, el Getafe le ganó 3-0 a los sevillistas con un doblete de Jorge Molina y un gol de Mata, y la última derrota de los nervionenses fue hace tres años, cuando los pupilos de Quique Sánchez Flores se impusieron gracias a los tantos de Munir y Enes Ünal (2-0).

Desde entonces, el Sevilla ha sumado en el Coliseum el empate a cero de la temporada pasada y dos victorias, ambas precisamente con Quique Sánchez Flores en el banquillo en la campaña 23/24: por 1-3 en Copa, con tantos de Sergio Ramos e Isaac (2) frente al gol local de Mata; y por la mínima en LaLiga, también gracias a Sergio Ramos.

Sin embargo, a pesar de su reciente racha, el balance global entre estos dos contendientes en tierras madrileñas favorece al Getafe, que ha ganado diez de los 22 partidos de la serie frente a los ocho triunfos del Sevilla y a los cinco empates registrados.