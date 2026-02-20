Juan Ayuso se viste de líder en su segundo día con el Lidl-Teck

El ciclista español, ex del UAE Team Emirates, acabó segundo en la segunda jornada de la Vuelta al Algarve y se colocó el maillot de líder por delante de Seixas

Segundo día con el Lidl-Treck y Juan Ayuso ya se deja ver. El ciclista alicantino se ha colocado como líder de la Vuelta al Algarve 2026 después de una segunda etapa en la que no pudo ganar, pero sí acabó segundo tras el francés Paul Seixas, lo que le sirvió para enfundarse el maillot de líder.

En una etapa de 147,2 kilómetros entre la ciudad de Portimão y Alto da Fóia, en la villa de Monchique, Seixas completó su triunfo en 3 horas, 49 minutos y 50 segundos tras imponerse en un pequeño grupo donde estaban varios de los grandes favoritos, pues aparte de Ayuso también estaba Joao Almeida, Oscar Onley y Rizzitello.

Las bonificaciones y el resultado de la primera etapa sirvieron para darle el liderato al hombre fuerte de Lidl-Treck, igualado con Seixas y con Joao Almeida a siete segundos. Tres de los grandes candidatos al triunfo final en ronda portuguesa que, salvo sorpresa, se jugarán el liderato en las etapas que resta.

La cuarta etapa de esta Vuelta al Algarbe se celebrará en Vilamoura y también podría marcar diferencias, ya que será una contrarreloj de 18,51 kilómetros, una especialidad en la que tanto Ayuso como Almeida son muy fuertes.

Jonathan Milan da otro triunfo al Lidl-Trek en el UAE Tour

La Vuelta al Algarve, aparte de coincidir en fechas con la Vuelta a Andalucía, también lo hace con el UAE Tour, que vivió en su cuarta etapa el triunfo del italiano Jonathan Milan, compañero de Ayuso en el Lidl Trek. Y lo hizo con la compañía de su hermano Matteo como tercer clasificado y con el también italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) como líder de la carrera.

Milan demostró una vez más su poderío en las llegadas masivas, algo que pudo exhibir de milagro, ya que la gran fuga de la jornada fue neutralizada cuando sólo quedaban 200 metros para la llegada a Fujairah.

Ahí, el italiano de Lidl Trek fue el más fuerte y superó al británico Ethan Vernon (NSN) y a su hermano menor Matteo Milan (Groupama). Con ese resultado, Tiberi sigue líder con 21 segundos de ventaja sobre el mexicano Isaac del Toro y con un minuto sobre el colombiano Harold Tejada (Astana). El gran favorito, Remco Evenepoel, es undécimo a 1.44 minutos de Tiberi.

Entre los españoles, el líder del Movistar Team, Pablo Castrillo, es el mejor, situado en el puesto 22 a 3.21 del liderato. Mientras que tiene justo detrás a Markel Beloki (EF Education), con nueve segundos más.