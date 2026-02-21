Ana Alonso y Oriol Cardona, eternos con la tercera medalla para España en Milano Cortina 2026

Una penalización al no realizar en el lugar indicado una de las transiciones tuvo en vilo a la delegación española durante varios minutos tras entrar en meta

Se ha hecho esperar, pero han terminado llegando. El esquí de montaña español ha mostrado su potencia con Ana Alonso y Oriol Cardona, quienes ya habían superado todas las expectativas con el bronce y el oro que habían capturado el jueves, y que ahora elevan su condecoración para remarcar su entrada con letras de oro en la historia del deporte español tras lograr un nuevo bronce para España en el relevo mixto de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

Alonso, granadina; y Cardona, gironí, firmaron una excelente actuación sobre la nieve de Bprmio para acabar terceros en el relevo mixto, una prueba en la que el oro fue para los franceses Thibault Anselmet y Emily Harrop, por delante de los suizos Marionne Fatton y Jon Kistler.

El paso al frente que han supuesto Alonso y Cardona para el deporte español, para el cual ya son eternos, se mide por la propia historia. Más claro: en los 102 años transcurridos entre los primeros Juegos de invierno, los de Chamonix (Francia), en 1924, y éstos de Milán-Cortina d'Ampezzo, el deporte español había ganado cinco medallas. Gracias a los hoy de nuevo campeones, han llegado otras tres en solo tres días.

Conscientes y agradecidos por el apoyo

La realidad es que tuvieron que pasar 54 años para que Cardona se convirtiera en el segundo campeón olímpico invernal de toda la historia de España: emulando la hazaña del madrileño Francisco Fernández Ochoa, el inolvidable e irrepetible 'Paquito', en el eslalon de esquí alpino de los de Sapporo (Japón).

"Hemos salido a luchar por el oro, era lo que queríamos. Lo hemos intentado con todas nuestras fuerzas. Hemos conseguido otra medalla, que es la primera vez que en unos Juegos de Invierno se ganan dos medallas, así que hemos hecho historias para nuestro deporte, para nuestro país y tenemos que estar súper contentos", subrayó Alonso en declaraciones a TVE al término de la prueba, ganada por Francia y con Suiza segunda.

"Hay una pila de gente detrás de estas medallas que no os podéis ni imaginar. Gente que ha estado en nuestras vidas y que ha dejado de estar, gente que está ahora. Todo el mundo ha contribuido para que estemos hoy aquí, así que muchas gracias a todos", valoró el deportista catalán.

Ana Alonso, la superación hecha metal

Lo conseguido por la de Granada no tiene nombre. Hace apenas cuatro meses la atropelló un coche mientras entrenaba en bicicleta y, según el parte médico, sufrió la rotura de los ligamentos cruzado anterior y colateral interno con edema óseo en la rodilla, fisura de maléolo y luxación acromioclavicular. Lo más lógico era operarse, pero prefirió no hacerlo para convertir en realidad su sueño olímpico.

Acertó de lleno. Al igual que Oriol se vuelve con dos medallas, siendo ahora los únicos deportistas españoles que tienen más de una en unos Juegos de Invierno. Este sábado, volvieron a brillar con luz propia, una que alumbra a todo un país para seguir dando pasos sobre la nieve como parecía impensable.