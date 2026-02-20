El infiel más famoso del mundo hace pleno: cinco de cinco

Sturla Holm Laegreid completa unos grandes Juegos, en los que confesó su infidelidad, con una plata en los 15 km de biatlón; su compatriota Johannes Dale-Skjevdal, nuevo campeón olímpico

"Hace seis meses conocí al amor de mi vida, la más guapa y la mejor persona del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida, siéndole infiel. (...) Han sido las peores semanas de mi vida. Tenía una medalla de oro en la vida y muchos me ven ahora de una manera diferente". Sturla Holm Laegreid sorprendía el pasado 10 de febrero, en el arranque de los Juegos de Milano Cortina, con el anuncio de una infidelidad cuando todos esperaban palabras de felicidad por haber logrado la medalla de bronce en los 20 km individual de biatlón.

Aquello fue un bombazo que puso en el disparadero a la afectada, quien no dudó en reconocer que no se había sentido cómoda por eso y que no era fácil "perdonar" esa infidelidad.

Laegreid no era un desconocido, pues es uno de los mejores biatleta del mundo y, de hecho, ganó un oro por equipos en los Juegos de Pekín 2022.

Pero, desde entonces, ha acaparado más atención que nunca por este otro motivo y todos han estado atentos a los resultados que sacaba.

Todo lo que se ha movido a su alrededor no le ha descentrado porque los resultados han ido cayendo uno detrás de otro y, pese a que no ha logrado ningún oro, ha saldado con medalla todas las competiciones en las que ha participado.

Tres platas y dos bronces para Laegrid

El 13 de febrero, con la 'tormenta' más fuerte que nunca, sumó un bronce en los 20 km individual; dos días después alcanzó su primera plata en 12,5 km persecución; luego llegó la del relevo masculino 4x7,5 km y este viernes ha completado la colección con una tercera plata en los 15 km salida masiva.

El biatleta noruego se ha visto superado por su compatriota Johannes Dale-Skjevdal y ha relegado al francés Quentin Fillon a la tercera posición.

Laegrid cometió una penalización en los disparos y eso evitó que pudiera optar al oro. Acabó a 10,5 segundos del nuevo campeón olímpico. Al menos se llevó la satisfacción de haber batido a Fillon, que llevaba tres oros en estos Juegos de Invierno.

Daniela Maier sorprende en skicross

El biatlón masculino no ha sido la única medalla disputada esta mañana en Milano Cortina 2026, unos Juegos que también han proclamado a la nueva campeona de skicross y al ganador de los aerials.

En el primer caso, el skicross, hubo una gran sorpresa, porque la alemana Daniela Maier, que no era la gran favorita para llevarse el oro, se impuso a la suiza Fanny Smith y a la sueca Sandra Näslund, que era la gran candidata.

Xindi Wang, oro en los aerials masculinos

Mientras que en los aerials masculinos, el chino Xindi Wang y cuarto en la primera final, remontó hasta el oro en el último intento y acabó, con un total de 132,60 puntos, por delante del suizo Noe Roth, que finalizó con 131,58 puntos, y de su compatriota, Lianma Ti, que se quedó con 123.93.