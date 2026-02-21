Juegos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 21 de febrero

10 finales, incluida la de los españoles Ana Alonso y Oriol Cardona en relevos mixtos (13:30 horas), nos esperan en una apasionante jornada

¡Muy buenos días y bienvenidos! Ya estamos por aquí para vivir juntos la 15ª jornada de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 , la cual se desarrolla este sábado 21 de febrero con la participación de Ana Alonso y Oriol Cardona , quienes aspiran a conseguir una nueva medalla para España en relevos mixtos . Además, viviremos otras nueve finales con Johannes Osflot Klaebo en acción en los 50 kilómetros de esquí de fondo. ¡Vamos al lío!

¿Preparados para la traca final? Los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 se van despidiendo, pero no por ello van a perder brillo alguno en los últimos metros; tanto es así que pare este sábado 21 de febrero tenemos una nueva opción de medalla para España con Ana Alonso y Oriol Cardona en relevos mixtos (13:30 horas) y otras nueve finales entre las que se incluye los apasionantes 50 kilómetros masculino en esquí de fondo.

Tras los éxitos del jueves con el bronce de Ana Alonso y el oro de Oriol Cardona, ahora toca verles mano a mano para trabajar con el objetivo de poner el broche a la participación de ambos con una nueva presea; eso sí, llegan sin presión tras dar a España sendos metales que son ya historia del deporte nacional.

En cuanto al resto de la jornada –la 15ª en tierras italianas–, destacan otras finales como la de los 50 kilómetros masculinos en esquí de fondo, última oportunidad para ver en acción a Johannes Osflot Klaebo, quien podría lograr su sexto oro de los Juegos. Por cierto, comenzará a las 11:00 horas.

El resto de finales de hoy 21 de febrero en Milano Cortina

¡Y hay mucho más! También por la mañana se repartirán las medallas de Aerials por equipos mixtos, skicroos masculino y del biatlón femenino de 12,5 kilómetros. Para la tarde quedarán el patinaje de velocidad con las salidas masivas masculina y femenina, la final de curling femenino entre Gran Bretaña y Canadá, la de esquí halfpipe femenino y ya para cerrar la jornada la de bobsleigh doble femenino.

Sí, el cartel es espectacular en la penúltima jornada de Mila Cortina 2026, ya que el domingo, si bien quedarán algunas finales, la tarde estará reservada para la ceremonia de clausura.