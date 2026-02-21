Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 21 de febrero los Juegos de Invierno 2026

Nueva opción de medalla para la delegación española con los relevos mixtos en el esquí de montaña con Ana Alonso y Oriol Cardona

El bobsleigh, una de las disciplinas más espectaculares del programa olímpico.IMAGO

Nos acercamos al final de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 y lo hacemos con un fantástico programa para este sábado 21 de febrero, uno en el que Ana Alonso y Oriol Cardona buscarán una nueva medalla para España en relevos mixtos (13:30 horas), y en la que viviremos hasta 10 finales.

En la sesión de mañana, la cual comenzará a las 10:00 horas con el bobsleigh, estará la final de Aerials por equipos mixtos, los 50 kilómetros masculinos en esquí de fondo, el skicross masculino y el biatlón femenino de 12,5 kilómetros, el cual comenzará a las 14:15 horas.

Ya en horario vespertino llegará la hora del patinaje de velocidad con las salidas masivas masculina y femenina, la final de curling femenino entre Gran Bretaña y Canadá, la de esquí halfpipe femenino y ya para cerrar la jornada, a las 21:05, la de bobsleigh doble femenino.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy sábado 21 de febrero

10:00 - Bobsleigh: Cúadruple masculino | Serie 1

10:00 - Esquí acrobático: Skicross masculino | Preclasificación

10:45 - Esquí acrobático: Aerials (equipos mixtos) | Finales

11:00 - Esquí de fondo: Salida masiva clásica 50 kilómetros masculino | Final

11:57 - Bobsleigh: Cúadruple masculino | Serie 2

12:00 - Esquí acrobático: Skicross masculino | Octavos de final

12:35 - Esquí acrobático: Skicross masculino | Cuartos de final

12:54 - Esquí acrobático: Skicross masculino | Semifinales

13:10 - Esquí acrobático: Skicross masculino | Finales

13:30 - Esquí de montaña: Relevos mixtos | Final - Con Ana Alonso y Oriol Cardona

14:05 - Curling: | Femenino, Partido por el bronce

14:15 - Biatlón: Salida masiva femenina 12,5 kilómetros | Final

15:00 - Patinaje de velocidad: Salida masiva masculina | Semifinales

15:50 - Patinaje de velocidad: Salida masiva femenina | Semifinales

16:40 - Patinaje de velocidad: Salida masiva masculina | Final

17:15 - Patinaje de velocidad: Salida masiva femenina | Final

19:00 - Bobsleigh: Doble femenino | Serie 3

19:05 - Curling: Gran Bretaña-Canadá | Femenino, Partido por el oro

19:30 - Esquí acrobático: Esquí halfpipe femenino | Final

20:00 - Patinaje artístico: Gala de exhibición - Con Olivia Smart y Tim Dieck

20:40 - Hockey sobre hielo: | Femenino, partido por el bronce

21:05 - Bobsleigh: Doble femenino | Serie 4

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.