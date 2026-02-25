Antony alza la voz antes del derbi sevillano, que está deseando volver a jugar tras perderse el anterior

La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 25 de febrero de 2026

CON GANAS DE DERBI

Antony apunta al duelo del domingo "por su grandeza" y sueña con "hacer historia y ganar un título" en el Betis

LOS BIRIS CALIENTAN EL DERBI

Han aparecido pintadas y distintivos de los ultras del Sevilla en los alrededores del Estadio de La Cartuja

EL SEVILLA, MUY LISTO CON MERCADO

Antonio Cordón se ha movido más rápido que el Chelsea para pactar la llegada del medio ecuatoriano

SORLOTH LANZA AL ATLÉTICO

Los de Simeone no fallan (4-1) ante el Brujas; el Inter, eliminado por el Bodo/Glimt... y hoy le toca al Real Madrid