La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 25 de febrero de 2026
Antony alza la voz antes del derbi sevillano, que está deseando volver a jugar tras perderse el anterior
La portada de ESTADIO Deportivo para el miércoles 25 de febrero de 2026
CON GANAS DE DERBI
Antony apunta al duelo del domingo "por su grandeza" y sueña con "hacer historia y ganar un título" en el Betis
Han aparecido pintadas y distintivos de los ultras del Sevilla en los alrededores del Estadio de La Cartuja
EL SEVILLA, MUY LISTO CON MERCADO
Antonio Cordón se ha movido más rápido que el Chelsea para pactar la llegada del medio ecuatoriano
Los de Simeone no fallan (4-1) ante el Brujas; el Inter, eliminado por el Bodo/Glimt... y hoy le toca al Real Madrid