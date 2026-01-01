Tentación para Luiz Felipe antes del plazo estimado para volver al Betis

Con su regreso al Betis 'programado' para el próximo verano, el central, en el Rayo hasta junio, ha despertado el interés para enero de un club europeo puntero, que se suma a la reciente vinculación al Barça

Las últimas decisiones en la carrera de Luiz Felipe han estado condicionadas por su enorme deseo de regresar al Betis, donde rindió a un altísimo nivel en la temporada 22/23 para después dejar en las arcas béticas una enorme plusvalía con su venta al Al-Ittihad saudí por 22 millones de euros.

No obstante, el central italo-brasileño se quedó con las ganas de haber estado más temporadas en el Benito Villamarín y desde hace tiempo hace lo posible por volver, hasta el punto de que en las últimas ventanas firmó el menos tiempo posible con el Marsella, primero, y con el Rayo en verano, para llegar libre el próximo verano al Betis.

En verano expira la condición que le impide fichar ahora por el Betis

Y es que será entonces cuando expire la condición incluida en su rescisión por parte del club árabe hace ahora un año, la cual le impede firmar por los verdiblancos hasta la fecha en la que expira su contrato en el Al-Ittihad para no sentirse engañados.

Así, en enero de 2025 se marchó al Marsella sin coste y en la ventana estival firmó por un solo año con los vallecanos para cumplir su intención de formar parte de la plantilla verdiblanca, para lo que no existe ningún acuerdo verbal ni escrito, pero sí moral, pues es lo que se ha hablado entre las partes.

No obstante, como recogió semanas atrás ESTADIO, existe el problema de que a día de hoy existe oveerboking en el eje de la zaga, con Natan, Marc Bartra, Diego Llorente y Valentín Gómez, todos ellos con contrato en vigor como mínimo hasta 2027, caso del catalán, y muy bien valorados en Heliópolis. Por ende, su llegada solo sería factible si se produjera una venta multillonaria, con el brasileño y el argentino como máximos exponentes.

El Milan también maneja su nombre como opción para enero

Además, mientras llega el mercado señalado para el regreso, con el problema ya mencionado, también podrían llamar a la puerta del central de 28 años con propuestas interesantes que le hicieran dudar ante la competencia en La Cartuja.

En este sentido, la primera podría producirse en este mismo mercado de enero, pues según afirma el periodista especializado en mercado Ekrem Konur, el Milan lo maneja como una de las opciones para reforzar el centro de su zaga en el actual mercado de fichajes, si bien también baraja otros nombres como Kim Min-jae, Axel Disasi y Niklas Süle. Igualmente, el periodista señala que también lo vigila el Barça, información que días atrás había aparecido en la prensa catalana, que también incluía en el listado a Diego Llorente.

Lastrado por las lesiones en el Rayo

Lo cierto es que las lesiones no le han dejado consolidarse en el Rayo, en el que ha ofrecido un alto nivel cuando ha estado disponible y ahora empieza de nuevo a adquirir rodaje una vez dejadas atrás su molestias. Así, hasta el momento solo ha podido disputar 543 minutos repartidos en nueve partidos.