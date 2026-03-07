Alineaciones Levante UD - Girona FC: Alineación del Levante y Girona en el partido de la jornada 27 de LaLiga EA Sports

El Girona y Levante se enfrentan de nuevo esta temporada. Esta vez en la Jornada 27 de LaLiga EA Sports. Esta tarde, el partido en el Ciutat de València puede ser una gran oportunidad para que el Levante pueda empezar a ver la salvación más posible

Girona y Levante se citan en el día de hoy en el Ciutat de València, en el encuentro correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports. Míchel tiene varias bajas de peso tartando de recuperarse en la enfermería. En cambio los pupílos de Luis Castro tienen menos bajas que el cuadro gironí. Acumulan bajas sensibles de mucho peso. Todas ellas de jugadores titulares y llamados a llevar el peso del equipo para tratar de conseguir la permanencia en el tramo final de temporada.

Bajas cruciales en un momento vital

Los de Luis Castro cuentan con su plantilla casi al completo disponible a estas alturas de temporada. Sus jugadores están respondiendo bien físicamente y las lesiones respetan a los jugadores granotas. Sin embargo, hay tres lesiones de jugadores que son imprescindibles para salvar la categoría esta temporada. Carlos Álvarez, Brugui y Pablo Martínez son bajas confirmadas para la tarde de hoy. El técnico portugues tendrá que hacer malabares para poder completar la zona ofensiva.

Por ello, Ryan apunta a comenzar bajo palos en el Ciutat de València. Toljan, De la Fuente, Moreno y Manu Sánchez serán los protagonistas de la línea defensiva de Castro. Por otro lado, la sala de máquinas estará compuesta por Raghouber y Olasagasti. Más adelantados en la zona creativa jugarán Cortés, Tunde e Iván Romero. El ariete será Carlos Espí.

Las bajas de Míchel

El técnico del Girona tiene bajas de gran peso. A las bajas de Van de Beek, Ter-Stegen o Portu se les suma la de Christian Stuani. Artero, Alex Moreno y Juan Carlos también están en la enfermería. Mientras tanto, Blind y Bryan Gil apuran para poder llegar al once titular de esta tarde. El cuadro catalán volverá a encomendarse a los servicios de Ounahi para sumar de nuevo otros tres puntos.

De esta manera, el Girona podría comenzar en portería con Gazzaniga. Por delante podrían formar una línea defensiva con Hugo Rincón, Reis, Blind y Arnau por la izquierda. Por otro lado, el centro del campo lo formarán Witsel y Fran Beltrán en una posición más atrasada, con un mediapunta más adelantado: Ounahi. La zona de la ofensiva será para Tsygankov, Bryan Gil y Vanat como nueve.

Onces de Levante y Girona

Levante UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Manu Sánchez; Olasagasti, Oriol Rey; Tunde, Iván Romero, Cortés; Carlos Espí.

Girona FC: Gazzaniga; Hugo Rincón, Victor Reis, Blind, Arnau; Witsel, Fran Beltrán, Lemar; Tsygankov, Vanat, Echeverri.