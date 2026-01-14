Caleta-Car convence a Matarazzo: su fichaje, más cerca

El central croata había perdido la confianza de Sergio Francisco y llegó a apuntarse su posible salida en este mercado de enero, pero la Real Sociedad no solo ha descartado dicha posibilidad, sino que su nuevo rol podría animarle a abordar un traspaso definitivo

La Real Sociedad ha recuperado la sonrisa con Pellegrino Matarazzo. El técnico estadounidense ha conseguido cambiarle la cara al equipo txuri urdin después de sumar cuatro puntos de seis posibles en LaLiga y lograr una épica clasificación para los cuartos de final de la Copa del Rey ante Osasuna. Pero, además, ha logrado recuperar para la causa a jugadores como Beñat Turrientes, que ha desplazado a Gorrotxategi, y Duje Caleta-Car, que ha vuelto a convertirse en un fijo en el once.

Los números de Caleta-Car en la Real Sociedad

El central croata fue el elegido el pasado verano para reforzar el eje de la zaga tras no alcanzar un acuerdo con el Brighton para el fichaje del brasileño Igor Julio. Y desde el primer momento, Sergio Francisco lo convirtió en una pieza básica en sus esquema. Fue titular en ocho de las nueve primeras jornadas de LaLiga. Pero su rendimiento comenzó a caer y el técnico oriotarra le retiró su confianza. De sus siete últimos partidos en el banquillo donostiarra solo lo utilizó en dos de ellos, un de inicio y otro saliendo desde el banquillo.

El breve periodo de interinidad de Jon Ansotegi tampoco lo sacó del ostracismo. Más bien al contrario, lo agravó, al quedarse sin minutos ante Eldense y Levante. Pero con Matarazzo la vida ha cambiado para Caleta-Car. Ha sido titular en los tres encuentros dirigidos por el preparador norteamericano y este pasado martes, ante Osasuna, incluso se fue ovacionado por la grada de Anoeta cuando Óskarsson lo sustituyó poco antes de se cumpliese el tiempo reglamentario.

Las cualidades de Caleta-Car que convencen a Matarazzo

No hay que descartar que el nuevo técnico realista, con el que comparte casualmente agencia de representación, lo convierta en uno de los pilares de su defensa pese a tener también disponibles a Zubeldia y Jon Martín. Le gusta tanto por su experiencia como por su altura y contundencia. Por ello, según Noticias de Gipuzkoa, la Real Sociedad ha descartado su salida en este mercado de enero. Fue una posibilidad, la de romper antes de tiempo la cesión pactada el pasado verano con el Olympique de Lyon, que se apuntó cuando su protagonismo cayó en picado. Pero su nuevo rol ha hecho que los donostiarras despejen cualquier duda al respecto y no se planteen en ningún caso un cambio de aires del balcánico.

Erik Bretos aparca la llegada de un central

Tampoco Caleta-Car estaba por la labor de marcharse de San Sebastián. Se encuentra a gusto en el cuadro txuri urdin, aunque es consciente de que debe dar el máximo porque, además, no quiere perder su sitio en la selección de Croacia de cara al Mundial del próximo verano. Por ello, la búsqueda de un nuevo central por parte de la dirección deportiva que comanda Erik Bretos habría quedado aparcada, centrándose los esfuerzos en la llegada de un delantero.

La opción de compra de la Real Sociedad

Dada la nueva situación de Caleta-Car, incluso, no sería descabellado pensar que la Real Sociedad pueda ejecutar a final de temporada la opción de compra acordada con el club francés, que ronda entre los 3 y 4 millones de euros. Una cantidad asequible por un zaguero de 29 años cuyo valor de mercado coincide con dicho precio según la web especializada Transfermarkt. Todo dependerá de cómo acabe la temporada. Pero gracias a Matarazzo, su continuidad podría estar más cerca.