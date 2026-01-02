Caleta-Car y Luka Sucic apuran sus opciones para convencer a Matarazzo

El nuevo técnico de la Real Sociedad debe tomar una decisión con respecto al futuro de los dos internacionales croatas, que apenas venían contado para Sergio Francisco, si bien ahora se les presenta una nueva oportunidad

La Real Sociedad afronta el mercado de enero con el foco puesto en las salidas. Será su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, quien deba indicar si existe una carencia que debe ser subsanada, tras evaluar detenidamente las necesidades del plantel. En este sentido, el presidente, Jokin Aperribay, ya aseguró en su presentación que se tomarán "las medidas necesarias" en caso de que el estadunidense solicite refuerzos. Pero el primer objetivo es sacar el máximo rendimiento de una plantilla que se considera válida, por más que haya varios jugadores sin protagonismo que podrían hacer las maletas a lo largo de este mes.

Así, los próximos días pueden ser clave para aclarar el futuro de Duje Caleta-Car y Luka Sucic, dos de los futbolistas que se encuentran en la rampa de salida, si bien habrá que ver si logran convencer al técnico norteamericano para darle la vuelta a su situación. Su primera oportunidad llegará este próximo domingo en Anoeta ante el Atlético de Madrid, en un duelo sin duda exigente al que los donostiarras legan con urgencias después de cuatro jornadas consecutivas sin vencer, lo que les ha dejado solo dos puntos por encima de los puestos de descenso.

Caleta-Car, de la titularidad al ostracismo

En el caso de Caleta-Car, cuenta con opciones de formar pareja en el eje de la zaga junto a Jon Martín, debido a la sanción de Igor Zubeldia. Si finalmente, en cambio, el elegido es Artiz Elustondo, será un síntoma claro de que el balcánico tampoco ha logrado ganarse la confianza del relevo de Sergio Francisco, que sí comenzó dándole una camiseta de titular, aunque poco a poco fue perdiendo la fe en él.

Tras jugar de inicio en ocho de las nueve primeras jornadas de LaLiga, el central croata solo ha participado en dos de los ocho últimos encuentros del campeonato, uno de ellos desde en el once y otro saltando desde el banquillo. Su protagonismo ha ido claramente a menos y por ello la Real Sociedad baraja la posibilidad de romper la cesión acordada el pasado verano con el Olympique de Lyon, que llevaba aparejada una opción de compra de entre 3 y 4 millones de euros. Pero será Matarazzo quien tenga que levantar y agachar el pulgar para decidir su continuidad o abrirle la puerta.

El resurgir de Luka Sucic con Ansotegi

Del mismo modo, también debe definirse el futuro de Luka Sucic, que se encontraba en el ostracismo con Sergio Francisco, con quien incluso protagonizó un enfrentamiento que le dejó fuera de la convocatoria para el duelo de Copa del Rey ante el Reus. En su caso, desde el club han apostado por reconducir la situación para no devaluar a un futbolista en el que había depositadas muchas esperanzas, después de pagar 10 millones de euros por su traspaso al RB Salzburgo hace dos veranos.

Se esperaba que la presente fuese la campaña de la confirmación del centrocampista croata, que aprovechó el breve periodo de interinidad de Jon Ansotegi para partir como titular ante el Levante, algo que no sucedía desde la segunda jornada liguera, y ser uno de los protagonistas de la clasificación copera ante el Eldense con su primer gol de la temporada. En caso de salir, no obstante, no le faltan ofertas, siendo relacionado con clubes de la talla de la Juventus, el Eintracht de Frankfurt, el Stuttgart o el PSV Eindhoven. Si su rol no cambia con Matarazzo, la opción más factible a priori sería la de una cesión.