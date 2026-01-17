Baja de última hora en la Real Sociedad antes de jugar contra el Barcelona: vuelve a caer lesionado Zakharyan

La Real Sociedad que entrena Pellegrino Matarazzo ha dado la convocatoria para el encuentro de la jornada 20 de LaLiga en donde no aparece el ruso que ha vuelto a tener problemas físicos que no le permitirán ayudar a sus compañeros en el partido contra el líder de Primera división

La Real Sociedad afronta un gran reto este fin de semana en la jornada 20 de LaLiga ya que recibe al FC Barcelona en el estadio de Anoeta. Un encuentro en el que Pellegrino Matarazzo no podrá contar con un futbolista por un problema físico de última hora. Eso no es otro que Arsen Zakharyan que sigue sin tener continuidad en la élite del fútbol español y, por tanto, continúa sin demostrar que está preparado para ayudar al club txuri-urdin.

La Real Sociedad ha dado a cono0cer la convocatoria de cara al partido que este domingo, a partir de las 21:00 horas, juega contra el FC Barcelona y la gran sorpresa ha sido comprobar que el nombre de Arsen Zakharyan no aparecía por ningún lado. El ruso ha sufrido unas molestias en el sóleo de su pierna izquierda que le van a impedir ayudar a sus compañeros. No se sabe cuanto tiempo estará el atacante de baja de momento. Un nuevo contratiempo físico para el ruso que se está convirtiendo en uno de los fichajes más nefastos del club vasco en los últimos años.

Arsen Zakharyan, uno de los peores fichajes de la Real Sociedad en las últimas temporadas

Arsen Zakharyan, de sólo 22 años, está demostrando tener un físico muy frágil que le impide ayudar a la Real Sociedad y demostrar que está preparando para rendir al máximo nivel.

El ruso, en esta temporada, entre lesiones y falta de confianza de los entrenadores, sólo ha disputado 530 minutos repartidos en 16 partidos. Una participación escasa que ya se une a su bajo rendimiento en pasadas campañas.

Y es que, desde que llegó a la Real Sociedad, en el verano de 2023, Arsen Zakharyan sólo ha disputado 60 partidos y 2.470 minutos en dos temporadas y media. Números muy bajos para un futbolista que costó unos 13 millones de euros que la Real Sociedad le pagó al Dinamo Moscú. Por tanto, el ruso se está convirtiendo en uno de los peores fichajes de la Real Sociedad en las últimas temporadas.

Las otras bajas de la Real Sociedad para el partido contra el FC Barcelona

De este modo, Arsen Zakharyan se une a los otros lesionados que tiene la Real Sociedad para el partido contra el FC Barcelona: Orri Oskarsson, Yangel Herrera e Iñaki Rupérez.

Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, ha aclarado que espera que Orri Oskarsson puede jugar el próximo partido contra el RC Celta. "Orri está mejor. Ha tenido una pequeña lesión y no va a jugar contra el Barcelona pero esperamos tenerle para el partido ante el Celta. Vimos de lo que es capaz de hacer en ese rato, estuvo en la jugada del gol. Esperamos que pueda jugar más minutos pronto. El mercado está abierto y estoy hablando con Erik, estoy contento con el progreso del equipo. Estamos bien, es la verdad. Si vemos necesidad, hablaremos"