El análisis desde Rusia de las lesiones de Zakharyan: "Es simplemente una racha de mala suerte"

El ruso es, de momento, uno de los peores fichajes que ha hecho la Real Sociedad en los últimos años ya que no ha tenido continuidad ni minutos por culpa de los problemas físicos que ha tenido desde que fue fichado, en el verano de 2023, por el club txuri-urdin

Arsen Zakharyan es uno de los peores fichajes que ha hecho la Real Sociedad en los últimos años de momento. El ruso fue incorporado por unos 13 millones de euros en el verano de 2023, pero por culpa de sus continuos problemas físicos y las lesiones no está pudiendo ayudar al club txuri-urdin. El atacante vuelve a estar lesionado ahora y no sale de un círculo que produce cierta impotencia en el equipo vasco que no está pudiendo usar todo lo que quisiera a uno de sus futbolistas. No están tan alarmados en Rusia, en donde aún confían en que Arsen Zakharyan pueda rendir en la Real Sociedad.

Los problemas de Arsen Zakharyan con las lesiones no preocupan en Rusia en donde el médico de la selección nacional, Mikhail Vartapetov, ha todo una lanza a favor del atacante de la Real Sociedad. "La situación de Arsen es un golpe de mala suerte, porque ha tenido varias lesiones, además de algunas enfermedades. Es simplemente una racha de mala suerte, una confluencia de circunstancias. Es muy posible que no tenga ninguna lesión este año. Eso también podría pasar. Tampoco creo que sea hipocondríaco. Simplemente es lo que les parece a quienes no lo conocen bien", ha dicho en una entrevista de página web odds.ru.

Arsen Zakharyan, futbolista de la Real Sociedad, no termina de salir del ciclo de lesiones

Arsen Zakharyan está teniendo un paso por la Real Sociedad para olvidar. El futbolista no termina de tener continuidad por culpa de las lesiones. Actualmente, el ruso está alejado de los terrenos de juego por una lesión en el sóleo. En esta temporada, Zakharyan sólo ha disputado un total de 530 minutos repartidos en 16 partidos.

El futbolista ahora mismo está centrado en recuperarse para ayudar lo más rápidamente posible a la Real Sociedad. Su objetivo es ahora estar sano para tener continuidad y luego demostrar que no es un fichaje fallido.

Y es que Arsen Zakharyan, en las tres temporadas que lleva ya en la Real Sociedad, sólo ha disputado 60 partidos y 2.470 minutos en los que ha marcado 3 goles y ha dado 3 asistencias. Un rendimiento escaso para un futbolista que tuvo un coste de 13 millones de euros que, de momento, no ha rendido prácticamente nada. El centrocampista ofensivo tiene contrato con el club vasco hasta el 30 de junio de 2029. Por tanto, aún tiene tiempo para demostrar que puede aportar a la Real Sociedad.