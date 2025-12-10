El Atlético de Madrid sigue adelante con las obras de la Ciudad del Deporte pese a la anulación del proyecto por el TSJM

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha anulado este miércoles el plan especial urbanístico del Ayuntamiento de Madrid para la parcela del Centro de Deportes Acuáticos, aunque desde el club madrileño traslandan tranquilidad y siguen adelante con las obras

El Atlético de Madrid "sigue" con las obras en la Ciudad Deporte del estadio Metropolitano, que "no se ven afectadas", tras la anulación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) del plan especial urbanístico del Ayuntamiento de Madrid para la parcela del Centro de Deportes Acuáticos, integrado en ese proyecto y que permitía usos terciarios (de hospedaje u oficinas) en dicho espacio.

El club rojiblanco valoró que la resolución del TSJM sólo afecta "a algunos detalles técnicos de algunas parcelas", por lo que sigue con los trabajos de construcción del proyecto que rodea al estadio del Atlético de Madrid.

Para el Atlético, la anulación del citado plan especial no cambia la velocidad de su proyecto, en el que se integrará su nueva Ciudad Deportiva y el Centro de Alto Rendimiento del equipo rojiblanco, que actualmente se entrena en la localidad madrileña de Majadahonda.

Este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el plan especial urbanístico del Ayuntamiento de Madrid para la parcela del Centro de Deportes Acuáticos, integrado en el proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid.

Este plan especial, denominado 'Parque Olímpico Sector Oeste', modificaba dos artículos de la normativa urbanística que afectaba a las parcelas del llamado 'Parque Deportivo del Este' y del Estadio Metropolitano, que en 2021 había sido objeto de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. Dicha modificación puntual constituye el marco normativo del proyecto de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid, basado en la cesión al club de cinco parcelas por un plazo de 75 años.

Aparte queda la parcela del Centro Acuático (una infraestructura inacabada concebida para las fallidas candidaturas olímpicas de Madrid en 2012, 2016 y 2020), cuya titularidad mantiene aún el Consistorio, si bien el Atlético de Madrid ya ha hecho públicos sus planes para el espacio con vistas a una futura cesión, que incluyen la construcción de un pabellón con capacidad de 20.000 espectadores.

La modificación de sus usos para equipararlos a los del resto de parcelas cedidas al club se abordó en el plan especial aprobado por el Ayuntamiento en octubre de 2024 y que ahora ha anulado el TSJM, porque, según considera, los usos añadidos "son claramente incompatibles con el uso principal de equipamiento deportivo" del ámbito.

El TSJM tampoco considera que el Ayuntamiento o el Atlético de Madrid hayan analizado "las necesidades del distrito" (San Blas-Canillejas) o las "carencias y desequilibrios en las redes públicas de equipamientos".

EFE