Iker Varela lanza un mensaje al Athletic: la última palabra no está dicha

El canterano rojiblanco, cedido en el Mirandés, fue decisivo al anotar su primer gol de la temporada después de cinco jornadas seguidas sin jugar, por lo que ya había quien pedía que se interrumpiese su préstamo en enero

El Athletic no pierde de vista a aquellos jugadores que se encuentran cedidos en otros clubes, entre los que hay varios jóvenes 'cachorros' que buscan curtirse en Segunda división para intentar ganarse un billete de regreso a San Mamés. Pero no todos ellos están gozando del mismo protagonismo.

Cuatro 'cachorros' en Segunda

La cara la representa Peio Canales, de quien incluso se ha apuntado que podría ser repescado en enero tras el gran nivel que viene ofreciendo en el Racing de Santander. Además, Beñat Gerenabarrena ha ganado un mayor peso en las últimas semanas en el sorprendente Castellón, lo contrario que Aingeru Olabarrieta en el Andorra. Pero el cedido con menos minutos sigue siendo Iker Varela, que este pasado domingo, no obstante, se desquitó con su primer gol de la temporada.

El extremo de 22 años encadenaba cinco encuentros consecutivos sin jugar. Todavía no había sido utilizado por el nuevo técnico, Jesús Galván, y ya había voces que dejaban entrever la necesidad de tomar decisiones por parte del Athletic, con la posibilidad de un cambio de aires en el mercado de enero.

Tras dos buenas campañas con el Bilbao Athletic, Iker Varela puso rumbo al club burgalés el pasado verano con el objetivo de seguir los pasos de Urko Izeta o Unai Egiluz, que el pasado curso acariciaron el ascenso y se ganaron volver a la disciplina rojiblanca. Pero la delicada situación deportiva del conjunto de Anduva, que sigue jugando sus partidos como local en Mendizorroza debido a las obras, tampoco ha ayudado para que el de Barakaldo pueda ofrecer su mejor versión.

Los números de Iker Varela

Tras arrancar la temporada como titular en las seis primeras jornadas, el anterior entrenador, Fran Justo, comenzó a buscar soluciones a la mala marcha del equipo y uno de los sacrificados fue el extremo, que desde entonces solo había participado en otros tres partidos, contando la primera eliminatoria de Copa del Rey. Pero ante la Real Sociedad B, el canterano rojiblanco aprovechó su salida al campo en el minuto 63 para lograr en los instantes finales el único tanto del choque con un disparo desde la frontal que tocó en un defensa y sorprendió al meta.

Las "ganas" de Iker Varela

En el plano colectivo, este triunfo, el segundo en casa en lo que va de campaña, no saca al Mirandés del descenso, quedando a tres puntos de la permanencia, pero sí da esperanza a los de Galván. A nivel personal, por su parte, debe servir como necesario punto de inflexión para Iker Varela, que habló de "liberación" al valorar el 1-0 obtenido y mostró sus "ganas" de que llegue el próximo partido para seguir reivindicándose.

"Al final, cuando no participas, tienes que prepararte para lo que te pueda tocar. Los que estábamos en el banquillo sabíamos que si nos tocaba participar podíamos tener protagonismo porque siempre en la segunda parte el estado físico baja y la gente que entra desde fuera puede tener mucha importancia en el partido, así nos lo ha hecho saber también el míster en el vestuario", señaló sobre su aportación desde el banquillo.