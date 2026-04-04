La Real Sociedad marca un nuevo plazo con Take Kubo y su relevo no lo aprovecha

El japonés regresó a la lista ante el Levante, pero Matarazzo no le dio minutos para que vaya recuperado el ritmo competitivo y prefirió reservarlo una semana más, apuntando que su reaparición podría llegar la próxima jornada frente al Deportivo Alavés.

La Real Sociedad regresó del parón sin titubeos. Liderada por Guedes, y gracias a los goles de Jon Martín y Brais Méndez, superó por 2-0 al Levante en el primero de sus dos envites consecutivos en Anoeta y levantó la mano para apuntarse como candidato en la pelea por una quinta plaza que tiene todas las papeletas para brindar un billete a la Champions. Pero la afición txuri urdin se quedó con ganas de ver en acción a Take Kubo, el esperado refuerzo de cara a este ilusionante tramo final del curso.

El japonés sufrió una lesión en los isquiotibiales de su pierna izquierda el pasado 18 de enero ante el FC Barcelona, permaneciendo de baja durante más de dos meses. En ese periodo se ha perdido nueve encuentros en LaLiga y tres en la Copa del Rey. Pero este pasado viernes regresaba a la lista para el duelo ante el conjunto granota, como él mismo anticipó antes del parón.

Kubo esperaba volver directamente al once

"Estoy bastante bien, me fui a Japón unos días para recuperar bien y aquí con los fisios muy bien. Estoy corriendo más rápido que algunos jugadores. Cuando vuelva, me intentaré meter en el once, aunque el nivel está subiendo bastante", aseguró en la previa del choque ante Osasuna. Pero una vez recuperado, no solo no ha podido recuperar una camiseta de titular, sino que ni siquiera disfrutó de minutos saliendo desde el banquillo este sábado.

Al respecto, Pellegrino Matarazzo desveló que aún no ve al internacional nipón a tope, aunque adelantó que la idea es que pueda reaparecer la próxima jornada, como rodaje para la final de la Copa del Rey del próximo 18 de abril ante el Atlético de Madrid. "No estaba seguro de que fuera el momento adecuado para que jugara por la intensidad del partido. Hemos decidido esperar unos días más para que llegue mejor preparado contra el Alavés", explicó.

Pablo Marín por delante de Wesley

Ni siquiera el cambio obligado de un cansado Barrenetxea, que hizo saltar las alarmas pero no tiene lesión alguna, llevó al técnico estadounidense a apostar por Kubo. Era el minuto 63 y en su lugar prefirió dar entrada en el costado derecho a Pablo Marín, que acabó asistiendo a Brais Méndez en el segundo gol, olvidándose una jornada más de Wesley Ribeiro, que llegó en el mercado de enero como relevo provisional de Kubo y apenas está gozando de oportunidades.

Los números de Wesley y un adiós prácticamente cantado

El extremo brasileño suma ya nueve encuentros sin salir desde el banquillo desde que aterrizó en Donostia, entre LaLiga y la Copa del Rey. Apenas ha participado en 64 minutos repartidos en tres encuentros, por lo que parece una quimera que la Real Sociedad se plantee su continuidad una vez que acabe su cesión. En la misma se pactó una opción de compra de 12 millones euros con el Al-Nassr, que pagó 18 kilos por su fichaje al Corinthians en 2024.

Era de suponer que a sus 21 años, y sin experiencia previa en Europa, el paulista necesitaría un periodo de adaptación en plena temporada. Pero salvo que su club acceda a rebajar mucho su precio, no podrá cumplir su deseo de quedarse en el conjunto donostiarra, debiendo regresar a un club saudí con el que tiene contrato en vigor hasta 2028. Lo mucho que se juega el equipo txuri urdin en este tramo final de temporada juega en su contra a la hora de contar con oportunidades y ahora, con el regreso de Kubo a la vuelta de la esquina, es de esperar que su situación se vuelva más complicada si cabe.