Kubo, sobre su futuro en la Real Sociedad: "Este verano tengo el Mundial, ojalá que pueda hacer grandes partidos con la Real para llegar lo mejor posible de forma"

El atacante de la Real Sociedad no da pistas acerca del mercado de fichajes, siendo el Mundial lo único que preocupa a Kubo durante el verano

La Real Sociedad, con el parón de selecciones, descansa física y mentalmente de cara a un tramo de temporada decisivo para los objetivos marcados en Anoeta. Con la clasificación a Europa en juego y con la final de la Copa del rey a la vuelta de la esquina, la Real Sociedad no quiere pensar nada más allá de la temporada, aunque la pregunta sobre el futuro de Kubo es inevitable. El nipón suena todos los veranos para abandonar el conjunto donostiarra y, sus respuestas, más allá de acallar el debate y los rumores, son poco explícitas en torno a este tema. La última la esquivó hábilmente Kubo que, al hablar de su futuro, antepuso el Mundial a lo que deparará el verano. "Ojalá que pueda hacer grandes partidos con la Real para llegar lo mejor posible de forma al Mundial", destacaba el extremo japonés.

El futuro de Kubo pasa por el Mundial

Y es que la figura de Kubo apunta a cobrar un protagonismo especial en el nuevo proyecto de Pellegrino Matarazzo. El futbolista nipón de la Real Sociedad resurgió de la mano del estadounidense, pero la lesión frenó sus planes y lo han apartado más de dos meses del equipo. Con su regreso a la vuelta de la esquina, la duda vuelve a estar en el futuro del japonés, que ha sonado en reiteradas ocasiones para salir de la Real Sociedad. Mientras tanto, el cuadro donostiarra ha hecho los deberes con el japonés y lo tiene, de momento, amarrado hasta 2029. Aun así, Kubo no quiere apresurarse al ser preguntado por una posible salida, pues su mente está puesta en la Real Sociedad y el Mundial. "Este verano tengo el Mundial, en el que me iré centrando poco a poco, porque es cada cuatro años y es muy ilusionante, ojalá que pueda hacer grandes partidos con la Real para llegar lo mejor posible de forma", sentencia el nipón en as acerca de su futuro, esquivando sutilmente la pregunta.

El proyecto de la Real Sociedad con Matarazzo, clave para Kubo

A parte, Kubo ha resaltado la mejora de la Real Sociedad con la llegada de Matarazzo y el gran proyecto que el club se trae entre manos con el estadounidense, lo que supone una gran noticia para el equipo y para el propio futbolista. "Creo que ese cambio de algo, en este caso el entrenador, podía haber sido un jugador o cualquier cosa, nos ha venido bien para cambiar el chip. El equipo está trabajando y duro para que la gente empiece otra vez a disfrutar y creer en cosas grandes", sentencia.