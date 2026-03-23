Un refuerzo de campanillas para la Real Sociedad de cara al asalto europeo: Take Kubo

El japonés lleva alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de enero cuando se lesionó en los isquiotibiales. La Real Sociedad no ha querido forzar lo más mínimo un regreso que se va a dar, si todo va bien, en los próximos días ya que el extremo deja muy buenas sensaciones en este comienzo de parón de selecciones de marzo

La Real Sociedad afronta con mucha ilusión la recta final de la temporada en donde tiene como objetico intentar ganar la Copa del Rey y, sobre todo, volver a clasificarse para jugar competición europea la próxima campaña. Dos metas importantes y que va a intentar alcanzarlas con Take Kubo siempre y cuando nada se tuerza en los siguientes días. Y es que el extremo japonés es el que ha dejado la mejor noticia posible en este comienzo de parón de selecciones que hay en este mes de marzo.

Take Kubo, extremo de la Real Sociedad, apunta a jugar contra el Levante UD

Take Kubo ha sido la gran novedad en el entrenamiento que ha realizado la Real Sociedad durante este lunes 23 de marzo de 2026. El japonés que lleva semanas recuperándose de una lesión muscular se ha ejercitado con el resto de sus compañeros y apunta a que estará a disposición de Pellegrino Matarazzo, su entrenador, de cara al partido contra el Levante UD el cual servirá para que el club vasco reinicie LaLiga tras este parón de selecciones.

De este modo, se están cumpliendo los plazos sobre la recuperación de Take Kubo tal y como anunció el propio jugador japonés hace unos días. "No sé. Bueno, si el míster dice para el Levante, pues hay que intentar estar para el Levante, ¿no? Así va, así funcionan las cosas aquí".

Take Kubo lleva apartado de los terrenos de juego desde mediados de enero cuando una lesión en los isquiotibiales le obligó a cortar la temporada. Por tanto, el futbolista lleva algo más de dos meses de baja. En la Real Sociedad no han querido arriesgar lo más mínimo ni lo van a querer hacer debido a que no desean que el extremo pueda recaer así que sólo volverá cuando esté recuperando y por ahora los plazos desembocan en el partido contra el Levante UD.

Sin duda alguna, Take Kubo va a ser un refuerzo de campanillas para la Real Sociedad de cara a esta recta final de temporada en donde el equipo vasco va a intentar ganar la Copa del Rey, tiene que jugar la final contra el Atlético de Madrid, y luchar por la quinta posición de LaLiga que actualmente está en poder del Real Betis y que da billete, de momento, para jugar la siguiente edición de la UEFA Champions League.

Take Kubo en esta temporada suma 2 goles y 3 asistencias en los 20 partidos que ha disputado hasta el momento con la Real Sociedad.