Dos nuevos motivos para ilusionarse con Oskarsson en la Real Sociedad; Oyarzabal también responde

En busca de más protagonismo en la Real Sociedad tras la lesión, Oskarsson anota dos goles en el primer amistosos de Islandia en este parón de selecciones, al igual que Oyarzabal con la Selección española

La Real Sociedad durante el parón de selecciones, aprovecha para descansar las piernas y la mente de cara a un tramo final de temporada dónde la Copa del Rey y la clasificación europea están en juego. El rendimiento del equipo ha mejorado de forma notable desde que Pellegrino Matarazzo se hizo cargo del banquillo. Gran parte de esta mejora en el cuadro donostiarra pasan por los delanteros y el éxito de cara a este final de temporada apunta a que también dependerá de los atacantes: Mientras que la plantilla se pone a tono para preparar el cierre de curso, Oskarsson y Oyarzabal no levantan el pie del acelerador durante el parón de selecciones y dan, de momento, 2 motivos para soñar a Matarazzo y a la Real Sociedad de cara al tramo final de temporada.

Oskarsson pide paso en la Real Sociedad

El islandés está siendo, de momento, la nota más positiva del parón de selecciones para la Real Sociedad. Desde que se ha recuperado de su lesión, Oskarsson ha mostrado en San Sebastián su mejor versión desde que llegó al equipo y ha caído de pie en el esquema de Matarazzo, que ve en el atacante el revulsivo perfecto. Gran parte de la responsabilidad de que la Real Sociedad esté en la final recae sobre el islandés que, para seguir con su proceso de mejoría de cara a la final de la Copa del Rey, ha anotado un doblete en el primer partido disputado con Islandia en este parón de selecciones. Ante Canadá, Orri Oskarsson, a los 20 minutos de juego, ya contaba con dos goles en su casillero particular, alargando su idilio con el gol esta temporada y haciendo un llamamiento al técnico estadounidense de la Real Sociedad para el tramo final.

Oyarzabal vuelve a responder con dos goles

Por su parte, y en relación a la competencia por la punta de ataque de la Real Sociedad, Oyarzabal también respondió con dos goles en la victoria de España ante Serbia por 3-0. El atacante vasco abrió el marcador en el minuto 16 con el 1-0. Lo agrandó después, cerca del descanso, con el golazo a la escuadra del 2-0. El decimoctavo suyo en la era De la Fuente, entre los 117 que ha marcado el equipo nacional desde que lo dirige el actual seleccionador de forma ininterrumpida, a lo largo de 38 partidos, con 31 victorias, cuatro empates y tres derrotas. Su idilio con la Selección española y su liderazgo dentro de la Real Sociedad lo convierten en el '9' del conjunto donostiarra y del combinado español, colocando a Matarazzo en una bendita tesitura en torno a elegir de cara al tramo final de temporada.