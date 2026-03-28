El plan de la Real Sociedad en la posición de central

El equipo vasco, si la temporada acaba bien, va a necesitar de una plantilla profunda y con futbolistas de nivel para poder compaginar competiciones nacionales y internacionales. Eso obliga a realizar esfuerzos en le mercado de fichajes de verano que puede provocar alguna que otra salida dolorosa

La Real Sociedad está firmando un segundo tramo de temporada magnífico que si no se tuerce va a desembocar que el equipo que entrena Pellegrino Matarazzo vaya a disputar muchas competiciones la campaña que viene: tanto nacionales como internacionales. Eso va a provocar que la Real Sociedad necesita de una plantilla profunda y con jugadores de calidad en todas sus posiciones. Es la de central la que va a necesitar un análisis muy certero ya que es la demarcación en la que el club vasco tiene que tomar decisiones más delicadas.

Zubeldia y Jon Martín son fijos y existe la duda de Jon Pacheco

Pase lo que pase, hay dos centrales que cuentan con un puesto asegurado en la Real Sociedad de cara a la siguiente temporada. El primero es Igor Zubeldia que va a poner la experiencia y la sabiduría y el segundo es Jon Martín que en la actual campaña se ha consolidado como un futbolista más que válido para rendir en la élite del fútbol español.

Con el que hay dudas es con Jon Pacheco. El zaguero se encuentra cedido en el Deportivo Alavés en esta temporada y va a volver a la Real Sociedad de cara a la próxima. Será evaluado en pretemporada por Pellegrino Matarazzo que será el que tome la decisión de si el canterano se queda o no. Pacheco está rindiendo a buen nivel en el Deportivo Alavés en donde es titular indiscutible actualmente.

La Real Sociedad tiene en sus manos la decisión con Elustondo y Caleta-Car

Por otro lado, los otros dos centrales que tienen su futuro en el aire son Elustondo y Caleta-Car, aunque la Real Sociedad tiene poder de decisión con ambos.

Comenzando con Caleta-Car, la Real Sociedad cuenta con una opción de compra que tiene que decidir si ejecuta o no. En caso de no hacerlo, el croata volverá al Olympique Lyon. Más complicada parece la continuidad de Elustondo que no tiene minutos y, por tanto, no cuenta con la confianza de Pellegrino Matarazzo. El jugador desea tener más protagonismo y su salida parece que se dará este próximo una vez acabe contrato.

Sea como fuere, la Real Sociedad tiene en su hoja de ruta acudir al mercado de fichajes de verano con la intención de fichar a un central que le dé un salto de nivel al equipo en esa posición. No hay que olvidar que la Real Sociedad va a disputar la temporada que viene LaLiga, la Supercopa de España y la Copa del Rey y todo apunta a que va a tener que jugar alguna competición europea lo que hace que el equipo vasco vaya a necesitar una plantilla con buenos jugadores para poder competir la máximo en todas y cada una de ellas.