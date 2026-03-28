Operación fallida de la Real Sociedad y con Take Kubo de vuelta apunta a que irá a peor

El club vasco se movió en el mercado de fichajes de invierno en busca de un extremo que marcara diferencias y se hizo con los servicios de Wesley Gassova. El brasileño no convence a Pellegrino Matarazzo y ahora con el regreso del japonés a los terrenos de juego, su final de temporada apunta a que no va a mejorar

La Real Sociedad apostó por Wesley Gassova en el pasado mercado de fichajes de invierno. El club vasco contrató al extremo brasileño en calidad de cedido guardándose una opción de compra. No tiene pinta que la Real Sociedad vaya ejecutarla porque Wesley no está entrando en los planes de Pellegrino Matarazzo, su entrenador. Una situación que va a empeorar para el brasileño con la vuelta a los terrenos de juego de Take Kubo que va a dejar al extremo con menos opciones aún de jugar.

Wesley Gassova, sin protagonismo en la Real Sociedad

El fichaje de Wesley no le ha salido bien a la Real Sociedad ya que el brasileño sólo ha disputado un total de 3 partidos y 64 minutos, todos en LaLiga ya que en la Copa del Rey ni siquiera ha tenido la oportunidad de disputarla. El extremo nunca ha terminado de convencer a Pellegrino Matarazzo que siempre ha sido reacio a alinear al futbolista quien a pesar de no estar jugando se está entrenando duramente con preparadores personales para gozar de oportunidades.

Ahora le surge un nuevo problema a Wesley Gassova que no es otro que el regreso de Take Kubo a los terrenos de juego. El japonés se está recuperando de la lesión muscular que sufrió a mediados de enero y apunta a que va a volver justo después de esta parón de selecciones del mes de marzo.

Con su regreso, Wesley Gassova va a tener menos opciones de jugar aún en la Real Sociedad. Ya no va a tener por delante solo a Guedes, Barrenetxea, Zakharyan o Pablo Marín sino que ahora también lo va a adelantar en la rotación de Pellegrino Matarazzo Take Kubo que es uno de los líderes del equipo desde hace varias temporadas.

De este modo, la recta final de temporada para Wesley Gassova, de 21 años, en la Real Sociedad no apunta nada bien.

La Real Sociedad no se plantea actualmente el fichaje de Wesley Gassova

La situación contractual de Wesley Gassova ahora mismo es la siguiente. El futbolista está cedido por el Al-Nassr de Arabia Saudí en la Real Sociedad, teniendo el club vasco una opción de compra, que puede ejecutar si así lo desea, por 12 millones de euros.

Dicha cantidad de dinero es muy elevada actualmente debido al escaso rendimiento que ha dado el futbolista ahora en la Real Sociedad que, de momento, no se plantea fichar de manera definitiva al brasileño.

Por tanto, por el momento, Wesley Gassova no ha salido bien en la Real Sociedad.