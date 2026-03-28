Pablo Marín se decanta por la Real Sociedad: "Es un sueño hecho realidad, es donde quiero estar y espero hacerlo muchos años"

El futbolista de la Real Sociedad asegura que vive un gran momento en el cuadro de Matarazzo y espera tener una larga y fructífera carrera en el combinado donostiarra

El parón de selecciones deja a la Real Sociedad sin sus internacionales, pero no sin las ganas de seguir creciendo en una temporada que podría terminar con un título para la parroquia donostiarra. La mano de Matarazzo ha regenerado a un equipo en caída libre y ha colocado al plantel blanquiazul en la final de la Copa del Rey. La ilusión entorno al nuevo proyecto es ilusionante en San Sebastián y, en especial, para una plantilla que encuentra su sitio y aleja cualquier rumor de salida del club. El último en hacerlo ha sido Pablo Marín, que se decanta por seguir en la Real Sociedad muchos años.

Pablo Marín se decanta por un futuro en la Real Sociedad

El joven futbolista criado en Zubieta ha alcanzado su mayor sueño, formar parte de la primera plantilla de la Real Sociedad. Pablo Marín, que forma parte de la rotación del plan de Matarazzo, está convencido de que su sitio está en Anoeta y es por ello que se decanta por la Real Sociedad a la hora de hablar sobre su futuro, deseando tener una larga y fructífera carrera en el cuadro vasco. "Para mí la Real lo es todo, es mi vida, casi la mitad de mi vida la he pasado aquí. El haber podido llegar al primer equipo es un sueño hecho realidad y es donde quiero estar y espero hacerlo muchos años. Estoy muy feliz porque para mí la Real es mi casa", destaca en as el futbolista del conjunto donostiarra. "Me han enseñado muchas cosas, me han inculcado cada día el valor de trabajar como se juega, la importancia que le dan de lunes a viernes a los entrenamientos, el ser humilde, el respetar a los demás... Te ayudan a ser una persona lo más completa posible y lo mejor posible", sentencia en torno a sus sentimientos por la Real Sociedad.

La final de la Copa del Rey y el sueño de la Real Sociedad

Por otro lado, Pablo Marín habló sobre el momento más deseado de la Real Sociedad esta temporada, la final de la Copa del Rey, y pidió apoyo masivo a la afición para tratar de derrotar al Atlético de Madrid. "Sabemos de la ilusión que tiene la gente, es una alegría que los aficionados puedan disfrutar de algo así porque también se lo merecen, siempre están ahí apoyándonos, y el que toda la provincia esté tan ilusionada y con tantas aganas de vivir una final y ojalá que de ganarla, es algo muy bonito", comienza diciendo. "Es un rival muy complicado, pero tenemos que estar unidos, nos tienen que animar en todo momento, y que vamos a sacarlo", sentenció el futbolista de la Real Sociedad.