Unai Emery, sobre la Real Sociedad: "Cada vez que hay algo especial con la Real Sociedad lo siento como parte de mi corazón"

El entrenador del Aston Villa volvió a demostrar su amor por la Real Sociedad, club con el que dice sentir una conexión especial y al que no ha entrenado en su exitosa carrera deportiva

La Real Sociedad vive un momento de esplendor tras la crisis de resultados con Sergio Francisco. El de Irún fue destituido y la directiva donostiarra puso toda su confianza en Matarazzo, que ha resurgido al equipo y metido en la final de la Copa del Rey. Su nuevo proyecto deportiva ilusiona a todos sus aficionados, e incluso a Unai Emery, que en muchas ocasiones se ha declarado seguidor del cuadro donostiarra. El entrenador del Aston Villa ha vuelto a demostrar su unión con la Real Sociedad declarando que "cada vez que hay algo especial con la real lo siento como parte de mi corazón".

Unai Emery y la relación con la Real Sociedad

El técnico vasco, en su regreso a Gipuzkoa en el acuerdo de colaboración que ha presentado este sábado con Hondarribia Arraun Elkartea, club de remo de la localidad, ha dedicado unas emotivas palabras al equipo de su vida, la Real Sociedad, con el que ha destacado que mantiene una relación especial. "La Real es algo que llevo en el corazón y es parte de mi sentimiento. He vivido la final del 87 en Zaragoza y la que un año después se perdió en Madrid con el Barcelona. Cada vez que hay algo especial con la Real lo siento como parte de mi corazón", destacó. "Estuve allí 10 años como futbolista, desde los 14 hasta los 24, y luego tuve que hacer camino fuera. Tengo un agradecimiento por ese tiempo. Gracias a ellos soy la persona que soy. Me hizo hombre y me dio muchos valores", sentenció Emery acerca de la Real Sociedad.

Unai Emery y una trayectoria llena de éxito, pero sin la Real Sociedad

Aún siendo la Real Sociedad el equipo de su vida y dónde Unai Emery se inició en el mundo del fútbol, el vasco nunca ha entrenado al conjunto donostiarra. Emery inició su carrera deportiva en el Lorca Deportiva y dio el salto al fútbol profesional de la mano de la UD Almería. Tras labrarse un nombre en el equipo andaluz, el Valencia lo recibía con los brazos abiertos, dando el salto a un club de primer nivel. Tras un breve paso por Rusia, Emery regresó a LaLiga para hacer historia con el , y ser el entrenador más laureado del conjunto hispalense, labrándose un nombre en el fútbol europeo y en los anales del equipo sevillano. Más tarde, PSG, Arsenal, Villarreal y, ahora, Aston Villa, completan la trayectoria de uno de los mejores entrenadores del futbol español, que no ha desvelado si, en un futuro, podría tomar el mando del banquillo de Anoeta.