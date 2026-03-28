Semana Santa de pasión... y fútbol: Sevilla y Betis, en carrera oficial

Varias son las hermandades de Semana Santa que en Sevilla esconden algún guiño a Sevilla o Betis, amén de una relación más o menos estrecha con alguno de los dos equipos o figuras destacadas de estos

La Cuaresma da paso a la Semana Santa y los reportajes cofrades caen en los tópicos del olor a azahar e incienso en las calles de Sevilla. Las torrijas y los pestiños se apoderan de la sobremesa, al mismo tiempo que se convierten en pareja innegociable de la primavera en las calles de la capital hispalense. Una semana de pasión en la que el fervor religioso gana enteros a la otra pasión sevillana: el fútbol.

Un Real Betis Balompié y un Sevilla FC que para sorpresa de muchos se hacen un sitio en la carrera oficial. Buen ejemplo de ello es el paso de misterio del Cautivo de San Pablo, donde el símbolo del centenario del Sevilla FC se hizo un hueco gracias a la figura del exsevillista Antoñito, su principal mecenas en el camino de la cofradía hacia la Catedral. Un guiño blanquirrojo que generó algo de peluseo entre los hermanos verdiblancos, propiciando luego la réplica bética también por su centenario.

La Hiniesta abre el derbi hispalense el Domingo de Ramos

El 'derbi cofrade' entre Sevilla y Betis lo abre la Virgen de la Hiniesta en la jornada del Domingo de Ramos, luciendo los escudos de Betis y Sevilla en los candelabros de cola de plata de su palio, los cuales estrenó en 2002. El escudo verdiblanco puede observarse en el basamento de uno de los mismos, mientras que el blanquirrojo se encuentra en la base inferior, en el casquillo de un guardabrisas, donde comparte protagonismo junto a una diminuta Giralda. Cuenta la hemeroteca que los hermanos que donaron el dinero para hacer dichos candelabros solicitaron a sus autores, los Hermanos Delgado, que aparecieran dichos escudos, aunque de forma muy discreta. Y así lo hicieron, pues hay que buscarlos muy a conciencia para encontrarlos.

Algo similar se rumorea en los varales de palio de la virgen de las Mercedes de la Hermandad de Santa Genoveva del Tiro de Línea, aunque otros, en cambio, aseguran que se trata de un bulo y que, sin embargo, lo que tienen es una inscripción de que uno fue donado por la peña sevillista del barrio y otro por la bética; tocará resolver la incógnita esta Semana Santa. Lo que no es un rumor es que José María del Nido, expresidente del Sevilla, le regalara su llamador junto a Manolo Vizcaíno, exdirectivo del Sevilla FC y actual presidente del Cádiz CF.

Una Hermandad de Santa Genoveva que tiene también una estracha relación con Benito Villamarín, histórico presidente del Betis que se convirtió en el bienhechor de la misma, costeando en su totalidad el paso de Cristo de su Cautivo.

Las ofrendas florales de Betis y Sevilla; Lopera, Monchi, Adrián San Miguel...

Varias son las ofrendas florales de Sevilla y Betis durante esta semana, existiendo también una estrecha relación entre sus jugadores y directivos con algunas hermandades. Desde Monchi con San Bernardo hasta Adrián San Miguel con el Cerro del Águila. Muchas son las imágenes en clave futbolística que ha dejado la Semana Santa de Sevilla. Lopera y su fervor por el Gran Poder, Del Nido como costalero de La Estrella y el uruguayo Chevantón como nazareno del Amor son algunas de los cientos de historias y anécdotas que han dejado para el recuerdo la semana de pasión.

Monchi, hermano de San Bernardo

Actual presidente del San Fernando y santo y seña entre el sevillismo, el que haya sido el mejor director deportivo del Sevilla FC es, también, hermano de la Hermandad de San Bernardo. Monchi no se pierde su salida ningún Miércoles Santo en la calle Santo Rey.

El mítico Lopera y su balcón en la calle Sierpes en el que negociaba fichajes

El mítico Manuel Ruiz de Lopera, quien fuera uno de los presidentes más carismáticos y particulares del Real Betis Balompié, era hermano del Gran Poder y La Macarena. Cofrade y bético a partes iguales, aprovechaba su balcón en la calle Sierpes para negociar con futbolistas y técnicos.

Un pasional derbi entre Sevilla FC y Real Betis que no perdona ni la semana de mayor fervor en la capital hispalense, donde las mantillas y trajes de chaqueta se abren paso por las calles de Sevilla al ritmo de cornetas y tambores. Y es que los capirotes, varales y costales no son excusa, tampoco, para olvidarse de los dos equipos de la ciudad. Eso sí, si quieres disfrutar de la Semana Santa de Sevilla 2026 sin perderte ninguna cofradía, no te quedes sin la versión digital de nuestro programa de mano La Levantá.