Fecha para la llegada al Betis del último fichaje en el mercado invernal

Cerrado sobre la bocina en febrero, diferentes problemas burocráticos han retrasado la incorporación de Guzmán, joven central peruano que se sumará en breve a la disciplina heliopolitana

A última hora del pasado mercado invernal, el Betis, en su afán de reclutar a jóvenes promesas del panorama internacional, alcanzó un acuerdo con el Club Universitario de Perú para convertir a Rafael Guzmán, central de 18 años, en futbolista bético hasta 2028.

Un traspaso a coste cero con un 30% de una futura venta para su club de origen que se cerró sobre la bocina y tardó consolidarse a la espera de la autorización de la FIFA. Luz verde que recibieron los verdiblancos unos días después para poder incorporar al zaguero, que, en primera instancia, se sumará el primer juvenil.

Sin embargo, Guzmán todavía no ha podido viajar a Sevilla para sumarse a la disciplina bética por problemas con su visado que no se han resuelto hasta ahora.

Guzmán ya tiene visado para viajar a Sevilla, pero ahora está con Perú sub 20

Así, como afirma Talento Base, ya cuenta con el visado en regla desde hace dos días y ya solo queda un obstáculo para que tome un vuelo rumbo a la capital hispalense para ponerse a las órdenes de Javier Barrero.

Y es que, reflejo de su proyección, el prometedor central se encuentra ahora mismo concentrado con la selección de Perú sub 20, con la que juega dos amistosos en este parón internacional.

Una vez acabe la concentración peruana se espera que Guzmán se desplace definitivamente Sevilla después de superar una serie de problemas burocráticos, primero el TMF de la FIFA y después la vigencia del visado, lo que retrasará cerca de dos meses su llegada al club heliopolitano.

El Betis ya lo probó 'in situ' con anterioridad y, tras seguirlo en las categorías Inferiores de Universitario, se decidió a hacerse con sus servicios al considerar que su evolución es muy positiva y que sus cualidades y condiciones encajan en el fútbol español.

"Está de sobra preparado para la elite"

Así lo estima una de las personas que menor lo conoce, Piero Alva, responsable de la cantera de la 'U' y que en su momento ya destacó en ESTADIO que el Betis acierta con su incorporación.

"Es un muchacho que definitivamente tiene nivel de sobra para jugar en la profesional, no solamente en Perú, sino para dar el salto y jugar en cualquier equipo, como el Betis, porque tiene condiciones naturales, innatas, que hacen una diferencia", señaló Alva, que resaltó sus virtudes.

"El biotipo que tiene, la posición en la que juega, la forma de jugar, el pensamiento y el raciocinio y la madurez que tiene hacen que sea un jugador que está un paso por delante", comentó Alva, que considera que debería haber tenido protagonismo en el primer equipo de la 'U'.

En breve llegrá su oportunidad para demostrar su valía como bético.