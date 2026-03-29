López Ufarte, sobre Barrenetxea, Guedes y Oyarzabal: "Es un buen síntoma de que la Real Sociedad está bien"

Gran parte de la mejora de la Real Sociedad en este segundo tramo de temporada recae sobre la delantera, siendo Guedes, Oyarzabal y Barrenetxea los grandes protagonistas

La Real Sociedad atraviesa un gran momento de forma. Prueba de ello es el nivel y el rendimiento que los delanteros están ofreciendo a Pellegrino Matarazzo, que mantiene al equipo en la lucha por Europa y en la final de la Copa del Rey. Guedes, Barrenetxea y Oyarzabal son los nombres más destacados en el ataque vasco. Los goles de Oyarzabal y Guedes mantienen enchufados a una Real Sociedad que, tras la lesión, incorporan a un Barrenetxea que convence a Luis de la Fuente. López Ufarte, poniendo el foco en la delantera, señala, a los compañeros de Mundo Deportivo que todo ello beneficia a una Real Sociedad en estado de gracia.

Lopéz Ufarte sobre Barrenetxea y su primera convocatoria con la Selección española

"Yo creo que es un buen síntoma de que la Real está bien y que él está bien también. Barrene ha sido un poco el jugador diferente durante un tiempo. En el uno contra uno a mí me parecía de lo mejorcito que he visto, es cierto que en tiempos pasados parecía que quizá no aguantaba los 90 minutos, pero no tiene por qué aguantarlos, si en 60 haces maravillas, ya has hecho tu trabajo y ya saldrá otro que también está capacitado para hacer cosas. A Barrene le ha lastrado un poquito alguna lesión, cuando mejor estaba tenía que recuperarse, pero luego cuando ha vuelto demuestra que en el uno contra uno hay que contar con él y además tiene buen disparo".

López Ufarte sobre Guedes

"Él es más rápido que yo, la Real juega de otro modo, hay más partidos, o sea que puede superar tranquilamente. De hecho, salvo el último partido este contra el Villarreal, donde el equipo estuvo un poco gris, la Real está jugando francamente bien y Matarazzo le ha dado, sobre todo, seguridad a todos los jugadores y eso es muy bueno porque cualquier jugador de la Real ahora se siente titular y acepta el rol que le corresponde. Si en un momento determinado tú no juegas de titular, sabes que eres un titular, aunque salgas en la segunda parte y eso lo ha conseguido Matarazzo, no sé si queriendo o sin querer.

López Ufarte sobre Oyarzabal

"El hecho de que Oyarzabal, me iguale y me vaya a superar, me parece fantástico. Porque eso dice mucho de que Oyarzabal va a seguir marcando goles para la Real y que, además, siempre haciendo ver que la Real es lo mejor, ¿no?".