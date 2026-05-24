Así fichó Aramburu por la Real Sociedad: el ojo de Andrea Orlandi y un sentimiento txuri urdin desde niño

El lateral derecho siempre tuvo claro que su sueño era jugar y triunfar en la Real Sociedad, pero su camino al éxito ha sido un poco diferente al resto de futbolistas de Sudamérica. A pesar de que estaba jugando en la Primera división de Venezuela apostó por fichar por el Real Unión de Irún lo que luego le abrió las puertas del equipo donostiarra

Jon Mikel Aramburu se ha convertido en una de las estrellas y, al mismo tiempo, en uno de los referentes en la Real Sociedad. Un camino al éxito que ha sido bastante diferente al de un futbolista normal ya que Aramburu llegó a la Real Sociedad gracias, en gran parte, al ojo de su actual representante, Andrea Orlandi, y también debido a sus propios sentimientos puesto que el de Venezuela lleva en la sangre a la Real Sociedad, sentimiento que le inculcó su padre.

Los inicios de Aramburu en Venezuela y la aparición de Andrea Orlandi

Jon Mikel Aramburu, desde que era pequeñito, siempre sintió amor por la Real Sociedad debido a que su padre, Mikel Aramburu, es aficionado del equipo vasco. Así creció en Venezuela en donde se convirtió en profesional en el Deportivo La Guaira. Su nombre le llamó la atención a Andrea Orlandi, ex jugador y ahora agente: "Utilizando el Wyscout, en una tarde así un poco tonta, entré en la liga de Venezuela y me llamó la atención el nombre, Jon Mikel Aramburu, banderita española y que tenía 17 años. Acababa de debutar", cuenta a ESTADIO Deportivo.

Andrea Orlandi comenzó a ver sus partidos y rápidamente se quedó prendado de las cualidades de Aramburu: "Le vi mucho pundonor defensivo". Por azares del destino, Andrea Orlandi coincidió con una chico venezolano en Barcelona que le puso en contacto con Jon Mikel Aramburu y su padre. Tuvieron una entrevista telemática y la conexión fue inmediata, comenzando a trabajar juntos. "Desde entonces tenemos una conexión muy especial".

Comenzó a jugar más en la liga de Venezuela y Copa Libertadores, por aquel entonces de central zurdo, sobre todo, en defensa de cinco, y fue creciendo, pero por sus condiciones innatas. "Aramburu es un jugador hecho a sí mismo. Le mandaba cortes de los videos para mejorar en el aspecto táctico", narra Andrea Orlandi.

Andrea Orlandi, fundamental para su llegada a la Real Sociedad

"Me concentré en buscarle un equipo en Primera RFEF. Con sus cualidades el fútbol vasco le venía como anillo al dedo y además el papá de Aramburu es aficionado de la Real Sociedad", explica Orlandi quien cuenta también que Aramburu estuvo a prueba en la Real Sociedad cuando era menor de edad. "Él me hablaba mucho de Turrientes con el que había coincidido y su sueño era jugar en la Real Sociedad". Aramburu no se pudo quedar en la cantera de la Real Sociedad por una normativa FIFA.

Andrea Orlandi intentó que Aramburu llegara al filial de la Real Sociedad, pero no pudo. Ahí apareció el Real Unión de Irún y su director deportivo Mikel Bengoa que apostaron por el lateral derecho.

Se hizo la operación, el Deportivo La Guaira no le cortó la progresión al futbolista, y Jon Mikel Aramburu entendió que era el paso adecuado en su carrera deportiva. "Lo hizo muy bien desde el principio, lo acogieron de maravilla y le ayudaron a mejorar tácticamente. Además no acusó el cambio de país, se centró en el fútbol. No tuvo ningún problema de adaptación. Muy maduro".

Tras una temporada a gran nivel en Primera RFEF, en el verano de 2023 emergió el Feyenoord, de Países Bajos, que quiso ficharlo. "Cuando me llama el Feyenoord me quedo sorprendido. Es verdad que lo querían para el FC Dordrecht, un club asociado". Movimiento que no se hizo porque la Real Sociedad fue avisado de dicho interés y, aprovechando el convenido de colaboración que tiene con el Real Unión de Irún, fichó a Jon Mikel Aramburu, que se incorporó al filial del equipo txuri urdin, cumpliendo así su sueño. "Me llama Roberto Olabe y se cumple el plan que teníamos en la cabeza", señala con orgullo Andrea Orlandi.

Rápido se hizo Jon Mikel Aramburu se consolida en el filial de la Real Sociedad dirigido por Sergio Francisco y en el que jugaban Jon Martín o Pablo Marín entre otros. Su nivel no pasa desapercibido para Imanol Alguacil que lo llama para un entrenamiento: "Yo sabía que a Imanol le iba a encantar como futbolista", dice Andrea Orlandi.

"Imanol Alguacil se volvió loco con él en el entrenamiento". Aramburu tuvo la oportunidad de jugar un preolímpico con Venezuela en enero, pero Andrea Orlandi le convenció para no ir porque estaba en el momento de ganarse un sitio en el primer equipo.

Con Hamari Traoré en la Copa de África y Álvaro Odriozola golpeado por las lesiones. Así fue. Jon Mikel Aramburu jugó dos partidos contra el RC Celta, en LaLiga y en Copa del Rey. A partir de ahí, el lateral derecho no ha perdido el sitio. "Creí en él porque vi cosas que no veía en otros jugadores".

Desde entonces, Jon Mikel Aramburu se ha convertido en una estrella y un referente de la Real Sociedad, y también en uno de los mejores jugadores del mundo en su posición. El lateral derecho es centenario con la Real Sociedad, ha jugado 106 partidos, con la que ha ganado una Copa del Rey además cuando sólo tiene 23 años.

Jon Mikel Aramburu, un txuri urdin desde pequeñito

Por las venas de Jon Mikel Aramburu corre sangre txuri urdin desde siempre gracias a su padre, Mikel Aramburu, un inmigrante vasco que hizo vida en Venezuela.

Allí vivió y celebró la Copa del Rey ganada al Athletic Club, pospuesta por la pandemia, en abril de 2021, cuando ya jugaba en el Deportivo La Guaira en la Primera división de Venezuela.

Por tanto, Mikel Aramburu está cumpliendo un sueño en la Real Sociedad, aunque haciendo un camino muy diferente a resto de jugadores que vienen de Sudamérica y que se terminan convirtiendo en estrellas del fútbol europeo.