La vuelta de Courtois al Real Madrid de Arbeloa como sinónimo de seguridad

El meta belga lleva fuera desde el pasado mes de marzo por una lesión en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. Este lunes estuvo de nuevo a las órdenes de Arbeloa

El pasado 17 de marzo, en el encuentro de vuelta de los octavos de la Champions League entre Mancheter City y Real Madrid, Courtois tuvo que ser sustituido en el descanso tras sufrir una lesión en el recto anterior del cuádriceps de su pierna derecha. El Real Madrid informaba al día siguiente con este escueto parte médico: "Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho. Pendiente de evolución".

Courtois ha dado este lunes, después de cinco encuentros fuera de la portería del Real Madrid, la buena noticia en el entrenamiento del conjunto que dirige Álvaro Arbeloa. Ha sido el propio Real Madrid quien ha publicado una imagen del guardameta belga ejercitándose en la sesión de este lunes. Courtois ha hecho trabajo parcial junto al grupo de guardametas y desde la entidad blanca hay optimismo en su regreso.

Con Courtois fuera, el Real Madrid casi se olvida de ganar

Courtois acumula más de 30 días de baja en el Real Madrid. En ese periodo de tiempo, la portería blanca la ha ocupado Lunin y sin querer señalar al guardameta ucraniano, los merengues ha tirado prácticamente toda la temporada a la basura. Sin Courtois el Real Madrid solo ganó en el primer encuentro en el que el belga estaba ausente y que supuso un ajustado triunfo ante el Atlético de Madrid en Liga por 3-2.

Fue a partir de ahí cuando empezó la debacle del Real Madrid que ha dejado a los blancos casi sin opciones de tocar plata esta temporada. Courtois tuvo que ver desde casa como el Real Madrid perdía por 2-1 ante el Mallorca y empataba a uno ante el Girona para permitir que el Barcelona se fuese a una diferencia de nueve puntos en el liderato con 21 por disputarse.

Courtois en el partido entre Real Madrid y Manchester City de Champions League

El palo de la Champions League sin Courtois

Entre medio de los encuentros ante Mallorca y Girona, el Real Madrid disputó la ida de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich en el Bernabéu y el portero que destacó no fue el de los blancos, sino un Neuer que demostró una vez más que la edad sigue sin influir en su rendimiento. Los alemanes se llevaron el triunfo por 1-2.

En la vuelta en Alemania parecía que el Real Madrid terminaría remontando pero los blancos terminaron perdiendo por 4-3. Es decir, sin Courtois, una victoria, un empate y tres derrotas para el Real Madrid además de 11 goles en contra. Este dato de la importancia de Courtois cobra más fuerza cuando se observa que antes de la lesión, el Real Madrid acumulaba cuatro triunfos consecutivos con solo tres goles en contra.