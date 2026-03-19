Courtois sufre una lesión muscular y será baja prolongada en el Real Madrid

El Real Madrid ha confirmado la baja de Thibaut Courtois, que se perderá el próximo compromiso en LaLiga ante el Atlético de Madrid, y compromete su participación en los cuartos de final de la Champions League ante el Bayern Múnich. El guardameta será reemplazado por Andriy Lunin, que asume un reto importante

El Real Madrid ha confirmado la peor de las noticias posibles en torno a Thibaut Courtois. Lo que inicialmente parecía una simple sobrecarga tras el partido ante el Manchester City ha terminado siendo una lesión muscular que obligará al portero belga a parar durante varias semanas.

Las pruebas médicas realizadas han determinado que Courtois sufre “una lesión muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho”, un diagnóstico que cambia por completo el escenario para el conjunto blanco en un momento clave de la temporada.

Del susto a la confirmación médica

Las sensaciones no eran buenas desde el mismo momento en que Courtois abandonó el Etihad Stadium al descanso. Aunque el guardameta completó la primera mitad, ya arrastraba molestias desde el calentamiento, donde sintió un pinchazo que encendió las primeras alarmas.

El propio jugador reconocía tras el encuentro que todo quedaba pendiente de pruebas. “Veremos las pruebas”, deslizó, sin aparentar excesiva gravedad, pero con la incertidumbre propia de este tipo de dolencias musculares.

Sin embargo, las exploraciones realizadas este jueves han confirmado que no se trataba de una simple sobrecarga. La lesión es una realidad y obligará al belga a frenar en seco en el tramo más exigente del curso.

Un mes y medio fuera en el peor momento

El tiempo estimado de baja ronda el mes y medio, un periodo que deja a Courtois fuera de varios compromisos clave tanto en LaLiga como en la Champions League. El primero de ellos será el derbi ante el Atlético de Madrid de este domingo, una cita de máxima exigencia en la lucha por el campeonato.

Además, el portero también se perderá, en principio, la eliminatoria de cuartos de final de la Champions League ante el Bayern de Múnich, fijada para principios de abril. El objetivo del club es que pueda llegar, aunque sea justo, a una hipotética fase avanzada del torneo.

El calendario inmediato tampoco da tregua. Courtois causará baja en los partidos de Liga frente a Mallorca, Girona, Alavés y Betis, en una secuencia de encuentros que pueden marcar el devenir del campeonato.

Lunin, ante su gran oportunidad

La lesión del belga abre de par en par la puerta a Andriy Lunin, que deberá asumir la responsabilidad en un tramo decisivo de la temporada. El guardameta ucraniano ha tenido un papel secundario hasta ahora, con apenas cuatro apariciones oficiales.

Su rendimiento será clave para sostener al equipo en ausencia de Courtois. Hasta la fecha, ha recibido 21 disparos en los minutos disputados y ha encajado ocho goles, números que evidencian la exigencia que tendrá por delante.

Una lesión que venía avisando

La evolución de los acontecimientos deja una duda en el aire: si los 45 minutos disputados ante el Manchester City pudieron agravar una dolencia inicial. Courtois sintió molestias antes del partido, pero tras ser evaluado rápidamente, decidió jugar.

Durante la primera mitad, incluso firmó varias intervenciones de mérito, lo que demuestra que podía competir, aunque no estuviera al cien por cien. En el descanso, tras un nuevo análisis, se optó por no asumir riesgos y fue sustituido.

Esa decisión activó el protocolo habitual: reposo inicial y pruebas médicas al día siguiente. El resultado ha confirmado los temores que ya existían en el vestuario blanco.

Impacto también en la Selección belga

La lesión de Courtois también tendrá consecuencias a nivel internacional, aunque en menor medida. Bélgica tenía previstos dos partidos amistosos en el próximo parón, frente a Estados Unidos y México, compromisos que el guardameta no podrá disputar.

En cualquier caso, el impacto principal se concentra en el Real Madrid, donde Courtois estaba siendo uno de los jugadores más utilizados de la temporada, con 41 partidos y más de 3.600 minutos acumulados.

Un contratiempo en plena fase decisiva

La baja del portero llega en un momento crítico, con el equipo inmerso en la pelea por LaLiga y en plena carrera europea. La seguridad que aporta Courtois bajo palos es difícil de reemplazar, especialmente en partidos de máxima exigencia.

El Real Madrid deberá reinventarse sin uno de sus pilares. La respuesta del equipo en este periodo será clave para mantener vivas sus aspiraciones en todas las competiciones. Mientras tanto, Courtois iniciará su proceso de recuperación.