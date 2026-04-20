El Clásico entre Barcelona y Real Madrid ya tiene fecha y hora confirmadas en LaLiga EA Sports

El duelo entre los pupilos de Hansi Flick y Álvaro Arbeloa se disputará el próximo 10 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou. El choque corresponde a la jornada 35 de Primera división

Mbappé y Lamine Yamal en uno de los duelos entre Real Madrid y Barcelona de esta temporadaImago

Barcelona y Real Madrid ya tienen fecha y hora para el que será el último Clásico de la temporada en LaLiga EA Sports. Este mismo lunes LaLiga ha dado a conocer el horario y la fecha en la que Barcelona y Real Madrid se medirán en la jornada 35. Barcelona y Real Madrid medirán sus fuerzas el domingo 10 de mayo a partir de las 21:00 horas en el Spotify Camp Nou.

LaLiga confirma el horario del Clásico entre Barcelona y Real Madrid

Sabiendo ya que Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en la jornada 35 de LaLiga EA Sports el domingo 10 de mayo a partir de las 21:00 horas, solo queda saber en qué condiciones llegarán ambos conjuntos. Ni Barcelona ni Real Madrid tienen más competiciones ya que la propia Liga por lo que los pupilos de Hansi Flick y Álvaro Arbeloa podrán enfocarse con todo en un partido que aunque solo signifique tres puntos siempre supone un plus anímico ganarlo.

Antes de que llegue ese encuentro de la jornada 35 entre Barcelona y Real Madrid, blaugranas y merengues tienen por delante tres fechas de LaLiga EA Sports que podrían marcar la situación competitiva en la lleguen ambos conjuntos a esta cita en el Spotify Camp Nou el próximo 10 de mayo.

El título podría ser culé en el Clásico entre Barcelona y Real Madrid

La diferencia tras 31 jornadas de Liga entre el líder Barcelona y el Real Madrid como segundo clasificado es de nueve puntos. Antes de verse las caras en el Clásico de la jornada 35, los culés tendrán que enfrentarse a Celta de Vigo, Getafe y Osasuna. Los merengues recibirán al Deportivo Alavés y luego se las verán ante Real Betis y Espanyol.

Se podría dar la circunstancia de que en el caso de que el Real Madrid pierda o empate en uno de los tres partidos que tiene antes de medirse al Barcelona y siempre que los culés ganen, la diferencia pase de nueve a 11 o 12 puntos. En esa tesitura, el Barcelona podría tener en su mano el alzar el título de Liga ante el Real Madrid en el último Clásico de la temporada y a falta de tres jornadas para que concluya el curso.

Un palo para Arbeloa y un refuerzo para Hansi Flick

En el caso de que el Barcelona gane LaLiga ante el Real Madrid, más allá del propio título liguero, supondría un palo importante para las posibilidades de continuidad en la casa blanca de Álvaro Arbeloa. En el caso de Hansi Flick, el técnico alemán sumaría su segundo título de esta campaña tras el de la Supercopa de España que sumó precisamente ante el Real Madrid y que significó el posterior despido de Xabi Alonso.

En el Barcelona están satisfechos con el trabajo de Hansi Flick aunque la eliminación en Champions League en cuartos de final ante el Atlético de Madrid escoció en la planta noble del Camp Nou.