Guridi responde a la confianza de Quique Sánchez Flores en el Alavés

El centrocampista del Alavés está volviendo a tener protagonismo desde la salida de Coudet, siendo titular en tres de los últimos cinco encuentros del conjunto babazorro en LaLiga EA Sports

Jon Guridi está viviendo su cuarta temporada en el Alavés con irregularidad en sus minutos. El centrocampista de 31 años no consiguió hacerse con un hueco en el once titular con Coudet, que lo dejó incluso en el banquillo en diferentes encuentros de LaLiga EA Sports. Sin embargo, la llegada de Quique Sánchez Flores le ha hecho cambiar su protagonismo.

El futbolista de Azpeitia está volviendo a ser titular y ya son tres apariciones en el once de Quique Sánchez Flores en las últimas cinco jornadas de LaLiga, ante el Valencia, Osasuna y Real Sociedad. De hecho, Guridi viene de disputar un total de 66 minutos ante su exequipo, dejando buenos registros y siendo parte del gol de Diabaté en el 24', que suponía el 1-2 en el marcador de Anoeta.

Guridi, una apuesta que coge fuerza con Quique Sánchez Flores

La apuesta por Guridi se ve ligada con el buen momento que atraviesa el Alavés, que no ha sido derrotado en las cuatro últimas jornadas. Sin embargo, los de Quique Sánchez Flores se sitúan en la décimoséptima posición de la tabla con 33 puntos, a uno del descenso, que lo marca actualmente. Por otro lado, el exjugador de la Real Sociedad está a diez partidos de ponerse la camiseta del equipo babazorro hasta en 151 ocasiones.

De esta manera, Guridi está muy cerca de ser uno de los 15 futbolistas que ha vestido la camiseta del Alavés más veces. Desde su llegada en la temporada 2022/2023 al conjunto babazorro, el mediocentro ha sido un fijo en el once titular, dónde ya ha logrado siete goles y seis asistencias. Además, su participación en el juego del equipo de Quique Sánchez Flores se ve reflejada en los goles. En Anoeta firmó un 86% de pases completados.

La polivalencia de Guridi, clave en el Alavés

Guridi también destaca por su polivalencia en el Alavés, dónde ha jugado en diferentes posiciones hasta el momento como '10' o incluso en punta, dando distintas opciones a Quique Sánchez Flores. No obstante, el técnico del equipo babazorro, en el encuentro ante la Real Sociedad del pasado sábado, le situó en el centro del campo junto con Antonio Blanco y Pablo Ibáñez.

Por otro lado, Guridi estuvo posicionado en banda izquierda en el choque anterior, frente a Osasuna en Mendizorroza. Quique Sánchez Flores alineó un centro del campo con cuatro futbolistas: Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco y el ex de la Real Sociedad. Tras ello, el Alavés afronta un importante encuentro como es la visita al Real Madrid en el Bernabéu, fijada para el próximo martes 21 de abril a las 21:30 horas.

Las siete 'finales' que tiene el Alavés por delante

Tras el empate ante la Real Sociedad en Anoeta, el Alavés comienza a preparar la visita al equipo de Arbeloa, que vendrá de disputar la eliminatoria de Champions League ante el Bayern de Múnich. En este sentido, los de Quique Sánchez Flores recibirán al Mallorca en Mendizorroza para decir adiós al mes de abril. De esta manera, el Alavés comenzará mayo con el choque ante el Athletic Club, de nuevo ante su afición.

La siguiente salida será al Martínez Valero, frente a un Elche que tiene también el objetivo de lograr la salvación en Primera División. Otra de las citas marcadas en rojo en el calendario es la visita del Barcelona a Mendirroza, así como la del Real Oviedo al Carlos Tartiere. Por último, el equipo babazorro pondrá punto final a LaLiga con el partido contra el Rayo Vallecano en el feudo blanquiazul, que acogió por última vez el empate a dos ante Osasuna.