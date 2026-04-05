Alavés 2-2 Osasuna: Boyé rescata un empate 'in extremis' en un duelo marcado por los penaltis

Deportivo Alavés y CA Osasuna firman un empate vibrante en Mendizorroza decidido en los minutos finales

El Alavés rescata un punto en el descuento ante OsasunaImago

El duelo entre el Deportivo Alavés y el CA Osasuna terminó en un intenso 2-2 que reflejó la igualdad vivida sobre el césped. En un partido marcado por la tensión propia de un derbi, ambos equipos ofrecieron alternativas y emociones hasta el último minuto.

El conjunto navarro llegó con intención de dar un golpe sobre la mesa, mientras que los locales buscaban sumar puntos clave en su lucha por la permanencia.

Osasuna golpeó primero, pero no sentencia

El inicio fue claramente favorable para Osasuna, que salió con mayor determinación y encontró premio muy pronto. Un centro preciso desde la banda permitió a Rosier adelantar a los visitantes en los primeros compases del encuentro.

Durante la primera mitad, los rojillos mostraron mayor control y generaron ocasiones para ampliar la ventaja. Sin embargo, su falta de contundencia les impidió cerrar el partido, algo que terminó pasando factura.

Reacción del Alavés antes del descanso

Cuando parecía que el descanso llegaría con ventaja visitante, el Alavés encontró el empate. Toni Martínez aprovechó un balón en el área para igualar el marcador, devolviendo la esperanza a los locales.

Este tanto cambió el guion del partido, dando impulso a los vitorianos, que comenzaron a crecer en intensidad y confianza.

Penaltis y máxima tensión en la recta final

La segunda mitad fue más equilibrada, con fases de dominio alterno y menos claridad en ataque. Sin embargo, el partido se volvió a agitar en el tramo final con una acción polémica que terminó en penalti a favor de Osasuna.

Ante Budimir no falló desde los once metros y volvió a poner por delante a su equipo, acercándolo a una victoria que parecía definitiva.

Pero el Alavés no se rindió. En el tiempo añadido, otra acción dentro del área derivó en un nuevo penalti, esta vez favorable a los locales. Lucas Boyé asumió la responsabilidad y firmó el empate definitivo, desatando la euforia en Mendizorroza.

Un punto que deja sensaciones encontradas

El resultado final deja un sabor desigual para ambos conjuntos. Osasuna suma, pero lamenta no haber sabido mantener sus ventajas en el marcador, evidenciando problemas para gestionar los partidos.

Por su parte, el Alavés valora positivamente el punto, especialmente por la forma en la que llegó, demostrando capacidad de reacción y carácter competitivo en un encuentro exigente.

Ficha técnica

Deportivo Alavés: Sivera; Ángel, Tenaglia, Parada, Otto; Blanco, Guridi, Pablo Ibáñez; Ibrahima, Toni Martínez y Youssef. Aleñá, Abde, Guevara, Lucas Boyé.

CA Osasuna: Sergio Herrera; Rosier, Catena, Boyomo, Javi Galán; Moncayola, Aimar Oroz, Lucas Torró; Rubén García, Budimir y Kike Barja.

Goles: 0-1 Rosier (min. 4). 1-1 Toni Martínez (min. 43). 1-2 Budimir, de penalti (min. 80) y 2-2 Lucas Boyé, de penalti (min. 90)

Árbitro: César Soto Grado. Mostró tarjetas amarillas a los jugadores Rosier, Kike Barja, Blanco y Moncayola.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 30 disputado en Mendizorroza