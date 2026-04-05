Deportivo Alavés - Osasuna: horario, canal y dónde ver hoy en TV el partido de la jornada 30 de LaLiga

Mendizorroza disfrutará de un Alavés - Osasuna con tres puntos muy importantes en juego para ambos equipos. Los de Quique Sánchez Flores buscarán sumar otra jornada más de tres para así vivir con más tranquilidad las últimas jornadas, que pintan ser complicadas para todos aquellos equipos inmersos en la zona baja de la tabla

Alavés y Osasuna se medirán de nuevo esta temporada, esta vez en el duelo correspondiente a la jornada 30 de LaLiga que se disputará en Mendizorroza y que tiene la oportunidad de seguir en el directo que ofrecerá ESTADIO Deportivo. Este segundo cara a cara de la temporada entre los dos equipos se disputará en la tarde de hoy, domingo 5 de abril.

Una cita que es muy importante para los dos conjuntos, que se encuentran en diferentes zonas de la clasificación. El Deportivo Alavés posiblemente tenga más urgencia de cara a sumar los tres puntos para alejar los fantasmas del descenso. Ambos equipos están separados por 6 puntos, pero los objetivos de este tramo final de temporada son claramente opuestos. El Deportivo Alavés pelea por no descender, y Osasuna necesita los tres puntos para intentar pescar alguna plaza europea que pueda sobrar a última hora por ahí.

Escapar del descenso

Los vascos siguen en su lucha por alejarse de la zona baja de la clasificación. Quique Sánchez Flores se ha convertido en el nuevo salvador que tratará de obrar el milagro de la salvación en Mendizorroza. El técnico madrileño ha conseguido mantener al equipo invicto en dos de sus tres partidos disputados hasta el momento. La épica remontada de la pasada jornada en Balaídos ha llenado de moral a un equipo que necesita sumar de tres en tres para no ser consumido por los puestos de descenso.

Alavés Finalizado 2 - 2 Osasuna Toni Martínez 44' Lucas Boyé 91' (p.) V. Rosier 4' A. Budimir 80' (p.)

Los del Pamplona llegan en mejor momento que su rival de la jornada 30. Los rojillos vienen de ganar al Girona la pasada jornada en El Sadar. La gran asignatura pendiente, sin lugar a dudas, de este equipo durante la temporada está siendo los desplazamientos. Tan solo han conseguido ganar dos encuentros en toda la temporada. Sin embargo, en casa funcionan muy bien. En Vitoria tratarán de conseguir su tercera victoria lejos de casa.

Deportivo Alavés - Osasuna: ¿A qué hora empieza el partido?

El partido que enfrenta al Alavés ante el CA Osasuna, correspondiente al partido de la jornada 30 de LaLiga EA Sports, se disputará en Mendizorroza hoy domingo 5 de abril de 2026, a partir de las 21:00 horas. Se espera un gran ambiente de fútbol en el templo babazorro para ver animar al equipo de cara a mantener su plaza un año más en LaLiga.

Deportivo Alavés - Osasuna: ¿Dónde verlo por televisión?

Este encuentro liguero que mide a ambos conjuntos se podrá ver por plataforma de pago, más concretamente en Movistar+ LaLiga (dial 54 en Movistar+ y dial 110 en Orange). Como es habitual, existe la opción de visionarlo en diversos dispositivos a través de sus aplicaciones. También se podrá seguir a través de LaLiga TV Bar.

Deportivo Alavés - Osasuna: ¿Cómo seguir online este duelo?

Más allá de seguirlo por televisión, existe la alternativa de no perderse nada de este encuentro en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com con un detallado minuto a minuto con todos los pormenores de lo que acontezca sobre el verde de Mendizorroza. La cobertura de ESTADIO Deportivo proseguirá tras la conclusión del encuentro con la crónica, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y rueda de prensa y las notas de los futbolistas.