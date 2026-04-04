Alessio Lisci apunta la incógnita en el once ante el Alavés: "Es una duda grande que he tenido y sigo teniendo"

El entrenador de Osasuna compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el encuentro de mañana en Mendizorroza. En este sentido, el técnico italiano habló de nombres propios como el de Víctor Muñoz además de la duda con Lucas Torró e Iker Benito de cara a la alineación titular

Osasuna visitará mañana al Alavés en Mendizorroza, en el encuentro correspondiente a la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Los de Alessio Lisci se verán las caras con los de Quique Sánchez Flores tras la victoria en el último partido del campeonato doméstico ante el Girona. De esta manera, el técnico italiano ha comparecido ante los medios de comunicación, en rueda de prensa, para analizar el encuentro frente al equipo babazorro, además del movimiento en el banquillo con el cambio tras la salida de Coudet.

Alessio Lisci valora el duelo ante el Alavés

En este sentido, Alessio Lisci, en la rueda de prensa previa al partido ante el Alavés, ha comenzado dando una valoración sobre el encuentro de mañana en Mendizorroza: "En las ruedas de prensa te cuento lo que quiero que escuches y otra cosa es lo que hablemos en el vestuario. Mañana queremos ganar y no me preocupa que salga esa situación de querer pelear por Europa. A mi me preocupa hacerlo bien mañana y puntuar, estamos con muchas ganas de ir a ganar, pero lo que no tenemos que hacer es que esa supuesta ambición nos lleve a ir de sobrados. Tenemos que ir con mucha humildad".

Además, Alessio Lisci lanzó un mensaje de cara al tramo final de temporada y el hecho de conseguir los tres puntos: "Quedan nueve jornadas, tenemos que seguir haciendo muchos puntos, porque también es importantes terminar bien y con buenas sensaciones. Mucho no se puede trabajar porque se te van jugadores. Hemos trabajado a nivel físico y contentos con el parón".

Alessio Lisci ensalza la figura de Víctor Muñoz

Alessio Lisci también comentó el momento de forma de Víctor Muñoz, que viene de estrenarse y debutar con la selección española tras la llamada de Luis de la Fuente: "Bien, es bueno porque está haciendo las cosas bien, si no, no habría este ruido. Es humilde e inteligente y también pone de su parte para ayudar en la gestión de todo. No me preocupa porque es maduro".

Alessio Lisci siguió destancando la dificultad del encuentro de mañana y los datos en temporadas anteriores con el Alavés: "Muy difícil, siempre es complicado, son un equipo intenso que van a querer presionarnos. Son muy físicos, más allá que esté Boyé o no. Están compitiendo muy muy bien. Sé lo que ha pasado. Hemos hablado de esta situación, pero es fútbol, es lo que hay. Sacaron el punto que para Osasuna fue un problema. Ahora es otro año y hay que jugarlo como si no hubiera pasado".

Alessio Lisci y el movimiento en el banquillo del Alavés

Por otro lado, Alessio Lisci valoró el cambio en el banquillo del Alavés: "Puedo decir que nosotros estamos bien, pero por la victoria del otro día hemos vuelto a nuestra confianza. Me gustaba el entrenador de antes y el de ahora. Con Quique han competido muy bien. No sé quién está en mejor y en qué punto de confianza".Sobre las dudas en el once inicial, Alessio Lisci concluyó afirmando que "mañana habrá muchas segundas jugadas, el que sea capaz de ser más ganador, pues seguramente tendrá más control del partido. Lucas Torró es muy bueno en ese escenario e Iker viene de hacer un partido muy bueno. Es una duda grande que he tenido y sigo teniendo".