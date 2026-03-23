Los datos que dejó la remontada histórica del Alavés en Balaídos

El equipo de Quique Sánchez Flores remontó un 3-0 ante el Celta de Vigo, algo que no se veía en un partido de LaLiga desde hace 21 años. Los 3 puntos conseguidos contra los de Claudio Giráldez permitieron a los babazorros colocarse a tres por encima del descenso

El Alavés consiguió una importantísima victoria frente al Celta de Vigo en Balaídos. Los de Quique Sánchez Flores, que fueron por debajo en el marcador, con un 3-0 desde la primera parte, lograron una remontada histórica que provocó que los tres puntos se fueran de vuelta a Vitoria. De esta manera, el conjunto babazorro consiguió ganar yendo por tres goles de desventaja, algo que no ocurría en LaLiga desde hace 21 años, del choque entre Athletic Club y Osasuna de 2005, que acabó 4-3. Además, el equipo vasco, tras el triunfo, se colocó a tres puntos por encima del descenso.

Quique Sánchez Flores respira aliviado antes del parón de selecciones

El parón de selecciones llega para el Alavés tras conseguir su primera victoria tras casi dos meses sin lograr los tres puntos, desde el triunfo frente al Espanyol en el RCDE Stadium. Con ello, el equipo babazorro se sitúa en la decimosexta posición de la tabla con 31 puntos, empatado con el Sevilla, a falta de nueve jornadas para el final de LaLiga EA Sports. En este sentido, cinco de esos encuentros serán en Mendizorroza y cuatro a domicilio, ante la Real Sociedad, Real Madrid, Elche y Oviedo. Sin embargo, la hazaña lograda en Balaídos provocó los halagos de Quique Sánchez Flores en rueda de prensa, respirando aliviado de cara al último tramo de la temporada: "La verdad es que nunca había conseguido una remontada así. Lo máximo que habíamos tenido es un empate con el Espanyol frente al Eibar 0-3, que habíamos remontado a 3, pero hacer una remontada en un campo como este, en una situación anímica como la nuestra, que veníamos un poco con dudas después de los dos últimos resultados, pues la verdad es que ha sido un gran impulso, ha sido un gran partido, una gran segunda parte".

De esta manera, el Alavés, con el 3-4 que logró en Balaídos, consiguió una remontada que no se veía en LaLiga desde hace 21 años, con la victoria del Athletic Club a Osasuna en 2005. Además, fuera de casa no ocurría desde 1998, con el triunfo del Valencia en el Camp Nou al Barcelona, tal y como ha detallado el periodista MisterChip en su cuenta de X. Además, la misma fuente ha apuntado que el Celta de Vigo se une al conjunto azulgrana "como únicos equipos en toda la historia de LaLiga que han sufrido una remontada de 3 goles en casa y otra fuera". Por otro lado, el partido frente al Celta de Vigo deja a un protagonista que destacó especialmente, como fue Toni Martínez, que firmó dos goles y una asistencia, siendo un fijo en los tres encuentros que lleva Quique Sánchez Flores dirigiendo a los babazorros.

Las nueve 'finales' del Alavés para conseguir la permanencia en Primera División

Tras llevarse los tres puntos frente al Celta de Vigo, el Alavés comenzará a preparar el encuentro ante Osasuna en Mendizorroza, fijado para el domingo 5 de abril a las 21:00 horas. La siguiente visita de los de Quique Sánchez Flores en LaLiga EA Sports será a la Real Sociedad, una semana antes de la final de la Copa del Rey que disputará el equipo de Pellegrino Matarazzo contra el Atlético de Madrid en La Cartuja.

Por último, el Alavés afrontará otros partidos de alto nivel en las últimas jornadas del campeonato doméstico, como la visita al Real Madrid o el choque frente al Barcelona en Mendizorroza. Por otro lado, al club vasco le espera enfrentarse, además, con el Mallorca, Athletic Club, Elche, Oviedo y Rayo Vallecano, con el que cerrará la temporada, en casa, ante su afición.