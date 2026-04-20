El Real Madrid conquista su segunda Youth League desde los once metros

El equipo de Álvaro López conquista en Lausana su segunda Champions juvenil tras empatar ante el Brujas (1-1) y decidir el título desde los once metros con Javi Navarro como gran protagonista

El Real Madrid Juvenil se proclamó campeón de la Youth League este lunes en Lausana tras imponerse al Brujas en la tanda de penaltis (4-2), después de empatar 1-1 en el tiempo reglamentario. El conjunto de Álvaro López firmó una actuación sólida y volvió a decidir desde los once metros, con Javi Navarro como héroe.

El triunfo, seis años después del último título, devuelve a La Fábrica a la cima del fútbol europeo juvenil. El guardameta madridista detuvo dos lanzamientos en la tanda y confirmó su papel decisivo en la ‘Final Four’, tras su actuación también clave ante el PSG en semifinales.

Javi Navarro guía al Real Madrid en la tanda decisiva

El guion volvió a repetirse para el Real Madrid. Tras resistir en el tiempo reglamentario, el equipo blanco encontró en los penaltis su mejor aliado, con un Javi Navarro decisivo bajo palos.

El portero madridista detuvo dos lanzamientos en la tanda final, culminando una actuación sobresaliente en toda la fase final. En total, ha parado cinco de los once penaltis que le han lanzado entre semifinales y final, un dato que explica su impacto directo en el título. "Tenía clarísimo que este título no nos lo quitaba nadie, tenemos un equipazo y un porterazo como Javi", aseguró Yáñez tras el encuentro.

Jacobo Ortega adelantó a un Madrid dominante

El partido comenzó con un claro dominio del Real Madrid, especialmente por la banda derecha, donde Yáñez generó constantes problemas a la defensa belga.

Tras varias ocasiones claras, el conjunto blanco encontró el premio en el minuto 23. Una jugada colectiva culminó con un centro raso de Fortea que Jacobo Ortega remató de tacón para firmar el 1-0.

El delantero tuvo incluso dos oportunidades más para ampliar la ventaja antes del descanso, en una primera mitad en la que los de Álvaro López fueron claramente superiores, aunque sin lograr sentenciar.

El Brujas reacciona y fuerza la prórroga

El segundo tiempo cambió el ritmo del encuentro. El Brujas dio un paso adelante y comenzó a encontrar espacios, especialmente por banda izquierda.

En el minuto 64, Koren desbordó y puso un centro preciso que Jensen empujó al fondo de la red para igualar el marcador. El empate castigó la falta de acierto del Real Madrid en la primera mitad. Pese al golpe, los blancos reaccionaron con varias ocasiones claras, incluyendo un disparo de Yáñez y un remate a bocajarro de Lacosta que obligó al portero rival a intervenir con acierto.

Una final decidida por los detalles

Los últimos minutos del partido estuvieron marcados por la tensión y el respeto entre ambos equipos, conscientes de que cualquier error podía ser definitivo.

El Brujas tuvo una gran oportunidad en un contragolpe liderado por Koren, pero Javi Navarro apareció para evitar el gol con una intervención clave. Esa parada mantuvo con vida al Real Madrid antes de la tanda. El empate se mantuvo hasta el final del tiempo reglamentario y el campeón se decidió desde los once metros, donde el conjunto blanco volvió a mostrarse más fiable.

La Fábrica vuelve a reinar en Europa seis años después

La tanda de penaltis confirmó la superioridad emocional del Real Madrid en este tipo de escenarios. Tras los aciertos de Liberto, Yáñez y Carlos Díez, las paradas de Javi Navarro marcaron la diferencia.

Diego Aguado anotó el lanzamiento definitivo para sellar el triunfo y devolver al club blanco a lo más alto del fútbol juvenil europeo, seis años después del título logrado en 2020.

El equipo dirigido por Álvaro López cierra así una competición sobresaliente, marcada por su fortaleza en los momentos decisivos y el crecimiento de una generación que ya forma parte de la historia de La Fábrica.