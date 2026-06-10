Goldman Sachs apuesta por España como campeona del Mundial: así sería el camino de la Selección española hasta la final

La banca de inversión estadounidense sitúa a los de Luis de la Fuente como máximos favoritos con un 26% de probabilidades por delante de Francia, Argentina o Brasil, que jugarían las semifinales

Son muchas las predicciones que han ido saliendo en estos días previos al inicio del Mundial de fútbol sobre qué selección será la próxima campeona del Mundo. Desde el superordenador del Mundial que daba como favorita a España hasta el famoso matemático alemán que lleva acertando tres mundiales consecutivos y apuesta ahora por Países Bajos.

Pero Goldman Sachs, el archiconocido grupo de banca de inversión también ha dado su favorito en base a un estudio predictivo que ha realizado a las puertas del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Para la empresa estadounidense, el país que tiene más posibilidades de ser campeón de Mundo es España, con un 26 por ciento, seguida de Francia (19%), Argentina (14%), Brasil (8%) y Países Bajos e Inglaterra (5%).

Vaticina dos semifinales de máximo nivel

La compañía norteamericana ha elaborado un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo en el que vaticina que las semifinales serán España-Francia y Argentina-Brasil, con la 'Roja' y la albiceleste como protagonistas de la final y triunfo de los de Luis de la Fuente.

Concede a España el papel de favorito al resaltar que su predicción "coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa tras haber sido ganada por un equipo sudamericano", con la excepción de los triunfos de Brasil en 1958 y 1962.

El informe, en el que predice los resultados de la primera fase y los vencedores en los cruces de las eliminatorias, toma como referencia datos históricos de rendimiento de cada equipo y su capacidad goleadora, así como diversos factores mentales y geográficos, como la altitud y la temperatura, informa Goldman Sachs.

El camino de España y Argentina la final

En el caso de la Selección española, Goldman Sachs se atreve a pronosticar un pleno de los hombres de Luis de la Fuente, ganando a Cabo Verde y a Arabia Saudí por 3-0, y a Uruguay por 2-0.

En dieciseisavos, España se cruzaría con Austria; siendo en octavos el rival Colombia, la última selecció que logró derrotar a España, y en cuartos contra Turquía.

De Argentina presagia que se ganará 2-1 en sus tres partidos de la fase de grupos, a Argelia, Austria y Jordania, y que en la siguiente fase superará a Uruguay, a Estados Unidos y a Portugal en cuartos.

Francia y Brasil, tambien invictas en la fase de grupos

Francia también quedaría invicta en la primera fase del Mundial, con triunfos ante Senegal y Noruega (2-1) e Irak (3-0) y llegaría a semifinales tras eliminar a Paraguay, Alemania y Países Bajos. Brasil derrotaría en la fase de grupos por 2-1 a Marruecos, Haití y Escocia y progresaría hasta la semifinal tras apear a Japón, Noruega e Inglaterra.

En el duelo por el tercer y cuarto puesto, caería ante Francia ante Brasil. Países Bajos e Inglaterra tienen un 5 por ciento de opciones de ganar la copa del Mundo, y completarían el top diez Portugal (4,8%), Alemania (4,5%), Colombia (2,2%) y Croacia (1,7%).

A selecciones como México y Ecuador le conceden un 0,8 por ciento de opciones; a Estados Unidos, el 0,5%; a Uruguay, el 0,4%; a Paraguay, el 0,3% y a Panamá, el 0,1%.

13 selecciones sin opciones de ganar el Mundial

De las 48 selecciones que compiten en el Mundial, trece no tendrían ninguna opción de conquistar el título, entre ellas, Catar, Ghana, Arabia Saudí, Costa de Marfil o Sudáfrica. A la hora de valorar el rendimiento de cada selección, el estudio tiene como referencia el sistema de puntuación Elo, el método matemático basado en cálculo estadístico y que clasifica a los jugadores en función de su calidad.

Se predice que España, con una puntuación Elo se hará con el título porque tiene la mejor clasificación Elo (52 puntos más que Argentina y 84 más que Francia) y está respaldada por "su talento goleador y su buen momento de forma en la competición". A Argentina la pone como tercera en probabilidades al considerar que los equipos que defienden el título suelen tener un rendimiento inferior.

¿Qué es el sistema Elo?

Se explica que el sistema Elo es una medida que pondera el éxito de las selecciones en función de sus resultados y el potencial de sus rivales, lo que hace que no coincida exactamente con el ránking de la FIFA, donde Argentina es la número uno por delante de España, Francia e Inglaterra.

El estudio ve a Alemania como el único equipo grande "sin aportación de talento ofensivo", lo que achaca a que "tiene menos goleadores de élite en comparación con otros equipos". Según Goldman Sachs, sus proyecciones "no se alejan mucho de las cuotas de las casas de apuestas, salvo por una menor probabilidad de victoria para Inglaterra", aunque puntualiza que "el poder estadístico del modelo sigue siendo limitado", a lo que se añade "la imprevisibilidad inherente" del fútbol.