Scaloni lanza un dardo tras la final del Mundial: "Aguantar baldazos de gente que no nos conoce"

El seleccionador de Argentina reaparece con un mensaje sentimental y emocional una semana después de la final del Mundial contra España, sin despejar las dudas sobre su futuro pero alabando a sus jugadores: "Mis guerreros"

Scaloni ha vuelto a romper su silencio tras la final del Mundial. En este caso, el seleccionador de Argentina lo ha hecho a través de redes sociales con un comunicado en el que comenta sus sensaciones una semana después del duro partido ante España. El técnico no ha querido despejar las dudas sobre su futuro pero ha lanzado un mensaje de agradecimiento al cuerpo técnico, jugadores y personal de AFA.

El seleccionador de Argentina afronta unos días complicados, como no puede ser de otra manera el hecho de perder una final del Mundial. Sin embargo, Scaloni no duda de sus jugadores, a los que define como "mis guerreros". Varios de ellos tienen pendiente resolver su futuro con la Albiceleste, como es el caso de Leo Messi. Por el contrario, futbolistas como Otamendi ya se han despedido de la campeona del mundo en 2022.

Scaloni: "Una semana intesa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría"

En este sentido, Scaloni se ha pronunciado en su cuenta de Instagram para recordar una semana después la final del Mundial: "Después de una semana intensa donde se han entrelazado la tristeza con la alegría, el llanto con una sonrisa, la angustia con la tranquilidad, los nervios con la calma, puedo sentarme a escribir unas palabras, que aunque saben que no me gustan mucho las redes, puede que sea el mejor medio para hacérselo llegar".

Además, el seleccionador de Argentina se dirige directamente a la afición de la Albiceleste: "Solo me sale decirles lo siento por no haberles podido traer otra copa y darles una nueva alegría que aunque sea por unos días, quizás les haga olvidar todo lo feo de la vida. Pero quiero que se queden con lo que hemos intentado mostrarles a este grupo de jugadores, mis guerreros, como así los definía cuando le hablaba de ellos a mi esposa".

Scaloni alaba a sus jugadores: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos..."

Por otra parte, Scaloni lanzó un dardo a los críticos de Argentina durante el pasado Mundial: "El esfuerzo, las ganas, el querer, el yo puedo, el no bajar los brazos (aunque todo se ponga cuesta arriba) el darlo todo (aunque ya no tengas más) el aguantar baldazos de agua fría (de gente que no nos conoce) el saber estar, el querer seguir de pie cuando las piernas ya no obedecen a tu cerebro…. Ese es el verdadero trofeo".

El seleccionador de Argentina concluye su mensaje agradeciendo el esfuerzo de todo el personal que trabaja en la Albiceleste y en la Asociación de Fútbol Argentino: "Eternamente agradecido a mi cuerpo técnico, jugadores, al personal de AFA, aquellos que de forma silenciosa trabajan para que estemos cómodos y a cada uno de ustedes por el cariño recibido. Quien tiene un amigo argentino, tiene un tesoro".

El futuro de Scaloni entra en sus meses más decisivos

Scaloni, que admitó la superioridad de España en la final del Mundial, encara semanas y meses de reflexión dónde tendrá que decidir su futuro con la selección de Argentina, teniendo en cuenta que su contrato acaba en diciembre. El técnico de la Albiceleste siempre se ha mantenido al margen cuando le han preguntado públicamente, pero la derrota ante los de Luis de la Fuente le podría provocar su adiós del cargo.

Mientras tanto, Scaloni se encuentra de vacaciones, desde dónde podría tomar la decisión de continuar al frente de la Albiceleste o bien decir adiós a la selección de Argentina. El técnico, que alabó la final de sus jugadores, cuenta con importantes retos próximamente, como podría ser la Copa América de 2028, que apunta a Estados Unidos, o el siguiente Mundial 2030 de España, Marruecos y Portugal.